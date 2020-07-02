Лудоман та частий гість ломбардів Шарій є дуже хорошим об'єктом для вербування Росією

Людина явно працює на Кремль - це очевидно. На Кремль перекладається як - проти України

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По Шарию два слова добавлю сегодня. Тут замечательная история вышла. какие-то ребята сломали ему сайт (он так говорит) и опубликовали извинения перед Нацкорпусом. Извинения совершенно правильные, кстати. Мол, не трогайте мои партийцев, во всем виноват лично я.

Черт его знает, конечно, может он сам там в Нидерландах напился до пробуждения совести и извинился. А утром, как это у нас часто бывает, протрезвел, передумал и заявил про взлом аккаунта. Это точно не Нацкорпус - нечего тут беспочвенные обвинения генерировать. Для него на самом деле это страшный удар по самомнению и репутации. Он считал, что со своим статусом в далекой европейской стране вообще неуязвим. Можно жечь напалмом по кремлевским методичкам, скирдовать бабло пачками и ни о чем не переживать. А тут такие новости. То есть он не может защитить ни своих сторонников, ни свои сайты. И все это видят. Никогда Штирлиц не был так близок к провалу.

Кстати, чтобы два раза не вставать, про деньги. Откуда их у Шария так неприлично много. Сам он от ответа уходит или несет полную ерунду. Но мы же все понимаем, правда? Там за километр Кремлем пахнет, судя по текстам. Да, Москва не страдает скупостью, когда речь идет об информационной войне. В «Золотом телёнке» есть фраза: «поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции». Такой же вопрос надо задать и по поводу Шария. Сегодня Шарий пытается изобразить из себя крутого политика, лидера партии и владельца крутого медиа. Сидя за границей, он позволяет себе поливать грязью всех и каждого - начиная от президента и заканчивая людьми, которые не разделяют его взглядов. И на этом рассчитывая заработать рейтинг для своей партии.

Вопрос остается простой и понятный - откуда деньги? На кого работает самый богатый блогер постсоветского пространства? Игроман? Частый гость ломбардов, куда вынес все, что мог? Хороший объект для вербовки? Да, наплевать на историю уже. Человек явно работает на Кремль - это очевидно. На Кремль переводится как - против Украины. Для меня только так. Но он называет себя украинским политиком и претендует на власть и депутатство. К нему вопросов нет от слова совсем. У меня к нему - нет. Полная ясность. К согражданам остаются вопросы. Вы в самом деле это проглотите? Это типа нормально? Мы опустились настолько низко? Хочется верить, что нет.

Джерело: site.ua

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