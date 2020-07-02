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    У світі

    У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 11 млн

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    У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія - У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 11 млн
    У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія

    Загальна кількість померлих від коронавірусу у світі складає 515 646 осіб

    У світі станом на ранок 2 липня 2020 року інфіковано 10 664 433 особи. Про це повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

    Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646, одужали 5 451 472 людини.

    У трійку антилідерів країн з найбільшою кількістю заражених Covid-19 входять США, Бразилія і Росія. Так, у США виявлено 2 686 258 випадків коронавірусу (128 062 летальних випадків), в Бразилії - 1 448 753 випадків (60 632 летальних випадків), у Росії - 653 479 випадків (9521 летальний результат). В Індії кількість інфікованих коронавірусом наближається до показників в Росії - 604 641 випадок (17 834 летальних випадків). У Великобританії підтверджено 314 992 заражень Covid-19 (43 991 летальний результат).

    Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (128 061), Бразилії (60 632), Великій Британії (43 991), а також в Італії, Франції, Мексиці та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.

    Нагадаємо, ВООЗ повідомила про те, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу.

    До відома, в Україні станом на ранок 2 липня підтверджено 45 887 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 889 нових випадків коронавірусу, це на 225 випадків більше, ніж учора (664). Одужали – 505 (вчора 433), загалом за час пандемії вилікувались 20 053 осіб. Померли за добу 12 –  (вчора 14), загалом летальних випадків – 1 185. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      45887
    • Хворіють
      24649
    • Одужали
      20053
    • Померли
      1185

    У Києві станом на 2 липня зареєстровано 5242 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус збільшилася на 104 особи. Від початку епідемії у столиці одужали 1642 людини (за добу 44), померли 111 осіб (за добу 3). 

    Росія США Бразилія коронавірус
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