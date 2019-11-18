Кличко вирішив розпочати боротьбу за президентське крісло?

Першу локальну перемогу над командою Зеленського Кличко вже отримав, відстоявши за собою місце столичного градоначальника

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Еще в 2014 году многие эксперты и журналисты одним из реальных претендентов на президентский пост называли Виталия Кличко. И шансы тогда победить на выборах у него были не меньшие, чем у Петра Порошенко. Однако, его убедили не баллотироваться и уступить место «миротворецу» Порошенко.

В качестве «утешительного приза» Кличко получил должность киевского мэра, но у экс-чемпиона президентские амбиции никуда не делись. При Порошенко Кличко оказался в четко очерченных рамках и его карьера застопорилась. Затем, уже в 2019 году, ситуация кардинально поменялась: Порошенко проиграл очередные выборы, потерял рейтинг и перестал быть серьезным центром силы.

В этой новой раскладке, Кличко, длительное время находившийся на заднем плане, понял, что из всего лагеря бывших союзников Порошенко он оказался персоной наименее токсичной. А значит - есть шанс консолидировать вокруг себя недовольных или обиженных новой властью и снова включиться в политическую борьбу. Теперь уже точно за «президентское кресло».

Для этого, надо признать, есть все основания. Во-первых, он котируется на международной арене. На Западе ему играет на руку репутация «спортсмена с мировым именем». Плюс он все время поддерживал хорошие личные контакты с многими влиятельными европейскими и американскими политиками. Со стороны РФ к нему тоже нет такого резкого негатива, который был, например, к Порошенко.

Во-вторых, на «внутреннем рынке» Кличко принял правильное решение идти в оппозицию к нынешнему президенту. Для этого он очень удачно использовал тему рынка земли. Заявление о необходимости продолжить мораторий на землю, инициированное Кличко, выводит его из городской повестки в национальную и противопоставляет его президенту Зеленскому.

Помимо прочего, первую локальную победу над командой Зеленского Кличко уже одержал, отстояв за собой место столичного градоначальника. Второй шаг - переход в национальную повестку укрепляет его позицию национального лидера.

Используя подобные ходы и дальше, он вполне сможет в быстрые сроки сформировать себе имидж единственного адекватного оппонента Зеленскому с реальными шансами победить на следующих президентских выборах.

Джерело: блог Кирила Сазонова

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