  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
    Думки вголос

    Кремлівські пропагандисти вляпалися в скандал в Україні

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Олена Лукаш - Кремлівські пропагандисти вляпалися в скандал в Україні
    Олена Лукаш

    Іноді публікувати старі анекдоти просто не має сенсу. Або навпаки - потрібно їх публікувати двічі на день

    Мовою оригіналу

    Потому что наши сограждане (понавыдавали гражданство кому попало – теперь терпите это слово) по кремлевским методичкам иногда выдают такое – что анекдоты отдыхают. Мозгов своих у них нет, кураторы ленивы, а кураторы кураторов интересуются в первую очередь отчетностью и откатами. Вот и выходит чистой воды цирк и клоунада. Главное, им бы мозгов немного, разумной координации и немного переживаний за общее дело, чтобы друг за другом присматривать. Получалось бы куда лучше. Но зачем? Это украинская «диванная сотня» бесплатно и в свободное от работы время рвет мордорскую агитацию каждый на свое усмотрение в индивидуальном порядке. Орки наоборот – дисциплинированно за пайку дословно размещают методички. Это их и губит.

    Итак, перед анекдотом хочу поблагодарить людей, которые всю эту коричневую и вонючую субстанцию вытащили на всеобщее обозрение. Потому что я тех негодяев в большинстве давно забанил и не слежу. Теперь всего два скрина и анекдот в тему.
     
    Бывший министр юстиции Елена Лукаш (да, при деньгах и на свободе живет в Киеве, все у нее отлично) разразилась душераздирающим постом про голодных бабушек, которые под супермаркетом нюхают выпечку, потому что купить не могут. Жесть и манипуляция, конечно, но кто ждал другого? Казанский сразу поржал с нее, но мягко. А тут второй чувак уже не из Киева нарисовался – с тем же текстом, но уже на украинском. Пикантности ситуации придает тот факт, что с Лукаш вообще-то все давно ясно, но вот этот крендель с аналогичным текстом вроде как из «Свободы». То есть в принципе должен быть с другой стороны баррикад! Но его партийные связи оставим партийцам – уверен, разберутся и без нас, дело в другом. 

    Читайте також

    Выходит, что Лукаш в данном случае не змея, которая генерирует яд в украинское информпространство. Он как продавец на рынке – на реализации методичек. Жалкое зрелище. Но достойный финал карьеры. Заслуженный. Ну а то, что куратор перепутал с рассылкой текстов или Лукаш с этим юношей оба поленились творчески отнестись к методичкам – нормально. Господь помогает Украине, чем может. И если он хочет наказать негодяев, он просто лишает их разума. А теперь обещанный анекдот в тему, про живущих в Украине людей, которые берут методички и денежки у Кремля. И уезжать, твари такие, не хотят. И финальный анекдот.

    Где-то в Лондоне на Бейкер-стрит в своем доме в кресле у камина сидит английский лорд и читает газету. За окном какой-то шум, крики. Он зовет дворецкого и дальше такой диалог:
    - Джон, что там за шум на улице?
    - Акция протеста проституток, сэр
    - О, а чего они добиваются? Повышения тарифов и зарплаты?
    - Вовсе нет, сэр, их зарплате завидуют таксисты и полицейские
    - Может, хотят приличных социальных гарантий?
    - Сэр, их профсоюз добился такой медицинской страховки и пенсионного обеспечения, что завидуют члены правительства
    - Чего же тогда они недовольны?
    - … бл@ди, сэр, тут ничего не поделать…

    Неуважаемые мной Олена Лукаш и Сергей Петренко. Что я могу о вас сказать с учетом тиражируемых вами кремлевских методичек о тотальном зубожинни украинцев? Ничего. Последней фразой в анекдоте все сказано, добавить нечего…

    Джерело: Донецкие вести

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Олена Лукаш пропаганда скандал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Віталій Тараненко
    Віталій Тараненко

    Журналіст

    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ