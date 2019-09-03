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    Політика

    Двоє американських сенаторів, яких не впустили до Росії, відвідають Україну

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    Сенатор Кріс Мерфі анонсував візит в Україну - Двоє американських сенаторів, яких не впустили до Росії, відвідають Україну
    Сенатор Кріс Мерфі анонсував візит в Україну

    Сенатори хочуть «продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду»

    Американський сенатор Кріс Мерфі, якого нещодавно не впустили до Росії, заявив, що відвідає Україну вже цього тижня, аби продемонструвати підтримку США новому українському уряду.

    Про це сенатор написав у Twitter.

    «Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Бєлградом та Пристиною», - йдеться у дописі.

    Раніше повідомлялося, що американський сенатор від штату Вісконсін Рон Джонсон заявив, що влада РФ відмовила йому у видачі візи для поїздки в складі делегації Конгресу.

    Раніше Джонсон критикував президента Росії Володимира Путіна.

    Також сенатору від Демократичної партії, члену комітету сенату з міжнародних відносин Крісу Мерфі відмовили в отриманні в'їзної візи до Росії.

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