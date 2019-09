Двоє американських сенаторів, яких не впустили до Росії, відвідають Україну

Сенатори хочуть «продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду»

Американський сенатор Кріс Мерфі, якого нещодавно не впустили до Росії, заявив, що відвідає Україну вже цього тижня, аби продемонструвати підтримку США новому українському уряду.

Про це сенатор написав у Twitter.

«Росія не пускає нас до себе, але Рон Джонсон та я відвідаємо Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати підтримку обох партій новому українському уряду і заради продовження діалогу між Бєлградом та Пристиною», - йдеться у дописі.

Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first.