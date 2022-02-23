«ЛДНР» визнали. Путін піде далі? Все просто...

Україна, як і раніше, вважає Росію агресором

Мовою оригіналу

Итак, Путин подписал Указ о признании «ЛДНР». И сразу ввел туда российские войска. Обстрелы украинской территории продолжаются. В том числе жилых массивов – про прилетевший в детский садик снаряд слышали все.

Ключевой вопрос, который все задают – что дальше? Ждать ли большого вторжения, обострения на фронте? Или Кремль будет долго пережевывать этот кусок. И расскажет своим гражданам про большую победу, мудрость Путина, успешную операцию и пополнение в братской семье?

Дорогие друзья. Чтобы получить правильную информацию нужно задавать правильные вопросы

Все перечисленные вопросы – неправильные по причине своей вторичности. На них можно получить тысячи разных ответов, но это только усложнит ситуацию. А если задать правильный вопрос – даже ответ не нужен. Все будет очевидно. А ответ... Просто если вам нравится слушать подтверждение ваших выводов от других людей. Ну что, зададим правильный вопрос?

Он достаточно очевиден. Путин признал «ЛДНР». Легализовал там свои войска. Пока все.

Вопрос – достиг ли Путин своих целей в украинской компании? Очевидно, что нет.

Украина, как и раньше, считает Россию агрессором. Пророссийские политики тут не имеют шансов победить на выборах. Независимость остается ключевой ценностью для украинцев и ключевых украинских политиков. Разграбленный и разрушенный Донбасс ценным призом назвать может совершенно далекий от реальности человек.

Повторяем вопрос – Путин достиг своих целей? Вы сами понимаете.

Следующий вопрос – достаточно ли он сегодня видит причин отказаться от продолжения компании в Украине? Ответ тоже очевиден.

Не зря сегодня уже вернули в дискуссионную плоскость вопрос границ «ЛДНР» и их расширения по областям Украины. Остается вопрос – когда и как?

Скоро – там всего два фактора по времени ключевые. И это не погода. Уверен, вы легко все просчитаете с помощью правильных вопросов.

Читайте також:

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.