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    Думки вголос

    «ЛДНР» визнали. Путін піде далі? Все просто...

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
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    Господар Кремля досі марить відновленням СРСР - «ЛДНР» визнали. Путін піде далі? Все просто...
    Господар Кремля досі марить відновленням СРСР
    скріншот з відео

    Україна, як і раніше, вважає Росію агресором

    Мовою оригіналу

    Итак, Путин подписал Указ о признании «ЛДНР». И сразу ввел туда российские войска. Обстрелы украинской территории продолжаются. В том числе жилых массивов – про прилетевший в детский садик снаряд слышали все.

    Ключевой вопрос, который все задают – что дальше? Ждать ли большого вторжения, обострения на фронте? Или Кремль будет долго пережевывать этот кусок. И расскажет своим гражданам про большую победу, мудрость Путина, успешную операцию и пополнение в братской семье?

    Дорогие друзья. Чтобы получить правильную информацию нужно задавать правильные вопросы

    Все перечисленные вопросы – неправильные по причине своей вторичности. На них можно получить тысячи разных ответов, но это только усложнит ситуацию. А если задать правильный вопрос – даже ответ не нужен. Все будет очевидно. А ответ... Просто если вам нравится слушать подтверждение ваших выводов от других людей. Ну что, зададим правильный вопрос?

    Он достаточно очевиден. Путин признал «ЛДНР». Легализовал там свои войска. Пока все.

    Вопрос – достиг ли Путин своих целей в украинской компании? Очевидно, что нет.

    Украина, как и раньше, считает Россию агрессором. Пророссийские политики тут не имеют шансов победить на выборах. Независимость остается ключевой ценностью для украинцев и ключевых украинских политиков. Разграбленный и разрушенный Донбасс ценным призом назвать может совершенно далекий от реальности человек.

    Повторяем вопрос – Путин достиг своих целей? Вы сами понимаете.

    Следующий вопрос – достаточно ли он сегодня видит причин отказаться от продолжения компании в Украине? Ответ тоже очевиден.

    Не зря сегодня уже вернули в дискуссионную плоскость вопрос границ «ЛДНР» и их расширения по областям Украины. Остается вопрос – когда и как?

    Скоро – там всего два фактора по времени ключевые. И это не погода. Уверен, вы легко все просчитаете с помощью правильных вопросов.

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    Джерело: блог Кирила Сазонова

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    Теги: бойовики на Донбасі «ДНР» «ЛНР» війна Путін ОРДЛО Україна
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    «ЛДНР» визнали. Путін піде далі? Все просто...