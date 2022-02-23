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    Думки вголос

    Визнання Путіним «ЛДНР»: терміново потрібен хороший психіатр

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    •  glavcom.ua
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    Інтереси Путіна давно розійшлися з інтересами Росії - Визнання Путіним «ЛДНР»: терміново потрібен хороший психіатр
    Інтереси Путіна давно розійшлися з інтересами Росії

    На Росію очікують санкції, інфляція, мілітаризація та деградація

    Мовою оригіналу

    Я очень старался держать эмоции и рассуждать рационально. Как бы я ни относился к Путину, но был уверен, что с точки зрения своих собственных интересов (которые давно разошлись с интересами России) он был человеком практичным и расчетливым.

    Крым брал ради рейтинга, Лугандонию – чтобы заморозить движение Украины в ЕС и НАТО, но сейчас…

    Спалить миллиарды долларов на бессмысленные военные маневры, настроить против себя всю Украину, окончательно кимченынизироваться для всего мира, на*рав (дипломатическая лексика) на судьбы миллионов людей, проживающих на оккупированных территориях. Рубль летит вниз вместе с российским рынком, а впереди еще санкции, инфляция, милитаризация и деградация.

    Срочно нужен хороший психиатр. До Гааги или после – вопрос открытый. Иначе это не закончится.

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    Джерело: блог Дмитра Гудкова

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    Теги: Росія Донбас санкції Путін путінський режим ОРДЛО
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    Визнання Путіним «ЛДНР»: терміново потрібен хороший психіатр