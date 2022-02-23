Визнання Путіним «ЛДНР»: терміново потрібен хороший психіатр

На Росію очікують санкції, інфляція, мілітаризація та деградація

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Я очень старался держать эмоции и рассуждать рационально. Как бы я ни относился к Путину, но был уверен, что с точки зрения своих собственных интересов (которые давно разошлись с интересами России) он был человеком практичным и расчетливым.

Крым брал ради рейтинга, Лугандонию – чтобы заморозить движение Украины в ЕС и НАТО, но сейчас…

Спалить миллиарды долларов на бессмысленные военные маневры, настроить против себя всю Украину, окончательно кимченынизироваться для всего мира, на*рав (дипломатическая лексика) на судьбы миллионов людей, проживающих на оккупированных территориях. Рубль летит вниз вместе с российским рынком, а впереди еще санкции, инфляция, милитаризация и деградация.

Срочно нужен хороший психиатр. До Гааги или после – вопрос открытый. Иначе это не закончится.

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Джерело: блог Дмитра Гудкова

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