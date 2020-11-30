Арахамія розповів, чи буде Україна закуповувати російську вакцину від Covid-19

«До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький», відзначив нардеп

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія розповів, чи буде Україна закуповувати російський препарат «Супутник V», який розробники називають вакциною від коронавірусу.

За його словами, даний препарат ще не довів свою ефективність.

«Багато чуток з приводу російської вакцини «Супутник V», потім Путін заявив, що він не вакцинувався, і що вакцина ще не пройшла сертифікацію. А до цього нам місцеві політики пропонували закуповувати її в Україну і говорити, що це вже еліксир. У питанні вакцинації в глобальній політиці сьогодні багато спекуляцій. Кожен хоче перехопити прапор і сказати, що він новатор. Але потрібно почекати зрозумілих речей. У всі місця, куди можна було звернутися і стати в чергу на отримання вакцини, ми як держава це зробили. Тепер чекаємо, хто перший з них отримає працюючу вакцину», – сказав Арахамія в ефірі каналу «Україна 24».

Говорячи про можливість закупівлі препарату Україною, нардеп натякнув, що швидше за все цього не буде.

«Якщо будуть у нас виходи купувати якусь іншу вакцину, ми точно будемо купувати іншу вакцину. До російської медицини світовий рівень довіри, м'яко скажемо, низький. А тривалість життя в Росії, якщо ви подивитеся...», – сказав він.

Реагуючи на репліку ведучого про стару школу епідеміологів в Росії, Арахамія відповів:

«Ну це КДБ, секретні рецепти КДБ і так далі. Але дивіться, якщо люди вже відкрито обманювали, якщо нам розповідали, що вже весь уряд Росії відвакцинований, а потім маса фактів хворих чиновників, які вакцинувалися, а в кінці кажуть, що вакцина не сертифікована, то мені здається, що цієї інформації вже достатньо, щоб прийняти рішення не рухатися в цьому напрямку».

Нагадаємо, що у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.