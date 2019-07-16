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    Політика

    В «Європейській Солідарності» засудили атаки на патріотичні сили

    • Розсилка
    В «Європейській Солідарності» засудили атаки на патріотичні сили

    «Європейська Солідарність» про закиди з боку Вакарчука: взаємопоборюванння у цей час стане поразкою всіх демократичних сил

    Партія «Європейська Солідарність» засуджує будь-які атаки на українські патріотичні політичні сили, оскільки взаємопоборюванння у цей відповідальний для країни час стане поразкою всіх демократичних і проєвропейських сил. Про це повідомляє пресслужба політсили.

    В партії зазначають, що не мають жодного відношення до опитувань соціологічної компанії КМІС, згідно з якими партія «Голос» не проходить до Верховної Ради.

    «Вважаємо помилкою атаки на «Європейську Солідарність» з боку партії «Голос» та її лідера Святослава Вакарчука в ефірі одного з телеканалів. Така тональність спілкування поміж демократичними і проєвропейськими силами є неприпустимою», - йдеться в повідомленні.

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    В «Європейській Солідарності» підкреслюють, що «у нас спільний ворог – це реваншисти та проросійські сили. І свої зусилля варто зосередити на боротьбі з ними. Ми переконані, що зараз час об’єднати зусилля у боротьбі за Україну і українське».

    Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного 3-13 липня, до першої п'ятірки увійшла партія «Сила і честь» (5,1%), а натомість партія «Голос» (4%) опинилася на шостому місті, але з урахування похибки вибірки зберігає шанси потрапити до парламенту.

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