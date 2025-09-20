Головна Країна Політика
search button user button menu button

Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Зеленський зробив заяву про гарантії безпеки для України
фото: Офіс президента

Президент України: «У нас точно інша історія, ніж з Кореєю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий «корейський сценарій» закінчення війни не є прийнятним для України. За його словами, подібні порівняння можна розглядати лише риторично, адже ситуація нашої держави суттєво відрізняється від корейського досвіду, де війна завершилася без остаточного мирного договору. Про це Зеленський повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель «корейську», «фінську» або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості «рускім» прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, – то вони зустрінуть опір. Реальний опір».

Раніше президент Володимир Зеленський зауважував, що Україна може повторити корейський сценарій. Після Корейської війни не було укладено реального мирного договору, проте Південній Кореї вдалося розвиватися.

Як відомо, корейським сценарієм називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.

Читайте також:

Теги: війна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бажаючі, охочі, рішучі: хто справді допоможе Україні?
Коаліція охочих: хто реально готовий захищати Україну
6 вересня, 22:02
Найбільш раціональним, з точки зору ефективності і вартості, варіантом гарантування безпеки України залишається її членство у НАТО
Гарантії безпеки для України: чи можлива стаття 5 НАТО без НАТО?
22 серпня, 15:13
Американо-російський саміт на Алясці 15 серпня 2025 року
«Путін не піде на зустріч із Зеленським, не досягнувши всього, що Росії потрібно». Ексглава російського відділу ЦРУ
26 серпня, 18:45
Сі Цзиньпін (з дружиною) вітають російського порезидента на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
1 вересня, 15:30
Зеленський зробив заяву щодо виборів
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання
21 серпня, 10:29
Очільник США хоче, щоб глава України і російський диктатор зустрілися самі
Президент США розповів, що робитиме у разі відмови Путіна зустрічатися із Зеленським
22 серпня, 21:53
30 серпня, в останній день літа, в Україні відзначається День авіації
Зеленський привітав захисників неба з Днем авіації України
30 серпня, 12:15
В Лондоні за підтримки NAUDI відбувся «Саміт Свободи»
Борис Джонсон закликав надати Україні дозвіл бити по військових базах у Росії
9 вересня, 15:00
Прокопчук воював у складі 11-го окремого штурмового батальйону Сухопутних військ ЗСУ
Боронив Україну на дніпропетровському напрямку. Згадаймо Віталія Прокопчука
11 вересня, 09:00

Політика

Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Зеленський анонсував саміт з проблеми українських дітей, викрадених росіянами
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Бомбардування російських НПЗ. Зеленський повідомив про успіхи та реакцію міжнародних партнерів
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Зеленський анонсував «керований експорт української зброї», бо є надлишок
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ
«Партнери задоволені». Зеленський назвав одну із найефективніших операцій на території РФ

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua