Корейський сценарій завершення війни. Зеленський пояснив, чи підходить це Україні

Президент України: «У нас точно інша історія, ніж з Кореєю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що так званий «корейський сценарій» закінчення війни не є прийнятним для України. За його словами, подібні порівняння можна розглядати лише риторично, адже ситуація нашої держави суттєво відрізняється від корейського досвіду, де війна завершилася без остаточного мирного договору. Про це Зеленський повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Це можуть так риторично говорити, що може бути той чи інший сценарій. Але в нас точно інша історія, ніж з Кореєю. Там йшлося про те, що закінчилася війна без фінального мирного договору. Ось що мали на увазі. І це до розмови про гарантії безпеки – чому Україні потрібні гарантії безпеки. Може так статися, що не буде фінального документа про закінчення війни. Тому кажуть – наприклад, президент Франції Макрон, – що гарантії безпеки не мають чекати закінчення війни. І тут я з ним погоджуюся, що, наприклад, припинення вогню достатньо для того, щоб давати гарантії безпеки», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Ми не можемо витрачати час і чекати, коли буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні гарантії безпеки раніше. Тільки в цьому сенсі. Ніхто не розглядає модель «корейську», «фінську» або будь-яку іншу. Тому що у нас те, що у нас. І ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі. Які гарантії безпеки не дадуть можливості «рускім» прийти з новою агресією. Навіть якщо дадуть можливість прийти, – то вони зустрінуть опір. Реальний опір».

Раніше президент Володимир Зеленський зауважував, що Україна може повторити корейський сценарій. Після Корейської війни не було укладено реального мирного договору, проте Південній Кореї вдалося розвиватися.

Як відомо, корейським сценарієм називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони.