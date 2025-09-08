Дрони атакували окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве (відео, фото)

У Донецьку, ймовірно, атаковано штаб так званої «Народної міліції ДНР»

Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів

Увечері 8 вересня окуповані Донецьк, Макіївку та Єнакієве атакували дрони та ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

У Донецьку, ймовірно, був атакований штаб так званої «Народної міліції ДНР».

Колишній радник мера Маріуполя та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що Сили оборони вдарили по місці базування російських окупантів. За його словами, це щонайменше третє влучання за останні три роки.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня у тимчасово окупованому Донецьку прогриміли вибухи. На місцях влучань здійнявся дим та виникли пожежі.