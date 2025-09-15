Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Загиблих і травмованих немає

У ніч на 15 вересня окупанти вдарили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ударів. Зокрема, у Павлоградському районі внаслідок російського удару виникло займання, пошкоджено транспортне підприємство.

Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині фото 1

Також по двох громадах Синельниківського району ворог спрямував FPV-дрони та КАБи. Горів медзаклад, ліс та суха трава.

Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині фото 2
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині фото 3

Загиблих і травмованих немає.

Як повідомлялося, російська терористична армія у ніч проти 15 вересня вдарила по Кушугумській громаді Запорізького району. З'явилися фото та відео наслідків.

Нагадаємо, триває 1300-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина війна ДСНС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу
РФ атакувала обʼєкт інфраструктури на Івано-Франківщині
3 вересня, 08:39
Українські військові спростували черговий вкид росіян
Генштаб спростував заяву росіян про окупацію села на Дніпропетровщині
31 серпня, 19:51
Путіну треба знати, як Китай відреагує на можливий тиск з боку США з метою припинення бойових дій
У Китаї Путін буде узгоджувати позиції щодо війни в Україні – The Guardian
31 серпня, 07:26
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Війна проти Росії отримала офіційну назву
30 серпня, 00:57
Іван Беззуб мав досвід миротворчої діяльності у складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичгій республіці Конго.
26-річний командир вертольота загинув на Київщині. Згадаймо Івана Беззуба
27 серпня, 09:00
Трамп наголосив, що війна в Україні жорстока та суттєво відрізняється від попередніх збройних конфліктів
Трамп про дрони в Україні: це «нова форма війни»
26 серпня, 01:29

Події в Україні

Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 15 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 15 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)
Сили оборони уразили російську вогнеметну систему вартістю $15 млн (відео)
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків
Удар по Запорізькій області: фото та відео наслідків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua