Росіяни пошкодили транспортне підприємство і медзаклад на Дніпропетровщині

У ніч на 15 вересня окупанти вдарили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок чого виникли пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

У Криворізькому районі вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ударів. Зокрема, у Павлоградському районі внаслідок російського удару виникло займання, пошкоджено транспортне підприємство.

Також по двох громадах Синельниківського району ворог спрямував FPV-дрони та КАБи. Горів медзаклад, ліс та суха трава.

Загиблих і травмованих немає.

