Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Куп'янськ, Покровськ та Грабовське – напрямки великої помилки РФ

Куп'янський напрямок. Стратегія чи ризик?
фото: zsu.gov.ua

Є гарні новини 

Друзі, коротко по ситуації на зараз, бо з часом не дуже. Днями писав про Куп’янськ та перспективи розвитку ситуації там. Зокрема вказав, що є два варіанти. Перший – окупанти кидають своїх в оточенні, та згортають потроху активність. Бо ця ділянка не є пріоритетом, не має швидких перспектив, а резерви потрібні на Покровському напрямку, на Запоріжжі. Бо там вони внесли до Конституції території і навколо них зараз багато розмов у політиці. А Куп’янськ, що Куп’янськ? Кошмарити Харків простіше КАБами та з боку Вовчанська.

Але був нюанс. Царю вже доповіли, що Куп'янськ взято. Декілька разів повідомляли. І він саме про Куп’янськ робив публічні заяви. Так що важливіше? Стратегія чи ризик отримати царський гнів? Тому я писав, що логіка не спрацює і росіяни кинуть резерви на Куп'янськ, щоб відбити його за будь-яку ціну. Інакше цар буде злий і полетять погони, а може й голови. Так і вийшло. На цю ділянку фронту перекинули підкріплення, те що залишилось кидають в топку без роздумів та жалю. За будь-яку ціну? Ми це бачили на Бахмуті та Авдіївці. Покладуть тисячі або десятки тисяч…

По Грабовському. Захід росіян та виведення цивільних на їх територію, зрозуміло, це політичний рейд. Але є два поганих моменти. Вони не пішли так просто. Тривають бої. Тобто вони побачили, що зайти можна – можуть отримати наказ закріпитися та швидке перекидання резервів. Це ж успішний захід на українську територію, чом би й ні? Ми теж у такій ситуації обирали – завершити рейд, чи зробити росіянам головний біль надовго? Ну і по обороні на кордоні, моє враження – це провал оборони на місці. Конкретного підрозділу.

Може вони герої, але їх дуже мало. Може чогось не вистачило. Може просто не чекали та розслабилися. Фото дуже красномовне, тому додав. Може взагалі по кордону скрізь мають мінні шлагбауми, на всіх лісових стежках закопана хаотична вибухівка та інші сюрпризи. Розборки будуть, слідство покаже.

По Покровську. Там дуже важко, але є гарні новини про локальну блискучу операцію підрозділу «Скеля» від Юлії Кірієнко. У неї взяв і відео – це найкращий антидепресант. Залетіли у Покровськ на техніці. Бійці підрозділу «Скеля» провели операцію на північно-західних околицях міста. Заїхали на штурм біля стели, де ще не так давно окупанти намагались вчепити свій триколор. «Скеля» успішно десантували піхоту і вже закріпились. Ця траса дуже впізнавана для тих, хто бував у Покровську. Це одним з основних шляхів заїзду в місто з боку Павлограду.

Є гарні новини від наших диверсантів на території Росії. У Москві підірвали авто з генералом Фанілом Сарваровим. Кобзону буде приємно. Два літаки: Су-27 та Су-30 ліквідували ГУР на аеродромі у Липецьку. Зазначається, що планування спецоперації на російському аеродромі зайняло два тижні. Збитки офіційно на 100 млн баксів, але зараз Росія навіть з грошима не зможе їх побудувати. Бо тут молотка та зубила замало, потрібна складна електроніка. Ми отримуємо МІГ-29 від Польщі (не багато, не нові, але плюс) та чекаємо на обіцяні ще Байденом F-16. А росіяни потроху втрачають літаки. На жаль, повільно.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
