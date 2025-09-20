Росія зробила заяву щодо своїх винищувачів у Естонії: що відповіли у Таллінні

Російські винищувачі увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 км

В Росії заявили, що їхні винищувачі пролітали над нейтральними водами Балтійського моря

В Міністерстві оборони Росії заперечують, що їхні винищувачі порушили повітряний простір Естонії. Як інформує «Главком», про це пише Reuters.

У повідомленні йдеться, що російські винищувачі не порушували повітряний простір Естонії і пролітали над нейтральними водами Балтійського моря, прямуючи з північного заходу Росії до російської балтійської ексклави Калінінград.

«Політ був здійснений у суворій відповідності до міжнародних правил, що регулюють повітряний простір, без порушення кордонів інших держав, що підтверджено незалежними перевірками», – заявило Міноборони Росії про три винищувачі МіГ-31.

У заяві зазначили, що під час польоту російські літаки не відхилялися від узгодженого маршруту і не порушували повітряний простір Естонії.

«Маршрут, яким летіли винищувачі з північно-західного російського регіону Карелія, пролягав над нейтральними водами Балтійського моря на відстані понад 3 км від острова Вайндлоо, який розташований біля узбережжя Естонії», – ідеться в повідомленні.

У відповідь на ці заяви Міністерство оборони Естонії показало карту, що ілюструє порушення повітряного простору країни трьома російськими винищувачами МіГ-31. Там розповіли, що порушення сталося над Фінською затокою.

Російські винищувачі пролетіли паралельно державному кордону зі сходу на захід, а потім увійшли у повітряний простір на глибину менш ніж 10 км. Їх супроводжувала авіація НАТО.

Нагадаємо, повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і пробули там загалом 12 хвилин.

До слова, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Естонії є частиною ширшої кампанії Росії з дестабілізації західних держав.

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне нагадала приклад Туреччини, яка ще десять років тому без вагань збила російський винищувач за порушення повітряного простору.

«Кордон НАТО на північному сході тестується з певною метою. Нам потрібно діяти серйозно. Туреччина подала приклад 10 років тому. Є про що замислитись», – написала вона.

Пізніше президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Естонії Росією. Трамп повідомив, що для нього проведуть брифінг щодо цього інциденту і він згодом надасть детальнішу інформацію. Загалом він відповів, що «йому це не подобається».