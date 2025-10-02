Ізраїль відчув проблему ухилянтів. Посол розповів, скільки резервістів відмовляються від призову

Частина ізраїльських резервістів, яких вже кілька разів викликали в армію, намагаються уникати призову

Дипломат: «Війна і економічні проблеми не сприяють консолідації суспільства»

У Ізраїлі зростає проблема ухилянтів від військового призову, зокрема серед резервістів. Від початку війни країна неодноразово викликала свої резерви на фронт, і частина чоловіків, які вже кілька разів проходили службу, відмовляються призиватися втретє чи вчетверте. За даними преси, близько 14 тисяч чоловіків наразі намагаються уникнути військового обов'язку, що є значною кількістю для Ізраїлю. Такі цифри в інтерв'ю «Главкому» навів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

«Ізраїльських резервістів викликають на фронт утретє за два роки. Резервісти, які мають сім’ї, бізнеси, відмовляються призиватися втретє чи вчетверте, і ці випадки не поодинокі.

Є відтік людей з країни: за минулий рік до Ізраїлю приїхало вдвічі менше, ніж виїхало. Війна і економічні проблеми не сприяють консолідації суспільства. Але для нас надзвичайно цікавий досвід Ізраїлю в побудові економіки під час воєнного стану.

Ізраїльські технології, організація напрямків, пов'язаних з медичним страхуванням, рекрутинг в армію, служба і навчання резервістів – є багато речей, які можна було б запозичити як позитивний досвід», – розповів він.

Водночас посол додав, що офіційно кордони для чоловіків не закриті і люди можуть виїжджати, але відповідальність за ухилення наступає за певних умов, виписаних у законодавстві.

За словами Корнійчука, вона варіюється від штрафів до наслідків вже кримінального характеру.

Також він розповів, що Ізраїль хоче, аби Україна визнала Єрусалим як єдину неподільну столицю. Ізраїльтяни постійно закликають українську владу відкрити хоча б відділення посольства в Єрусалимі.