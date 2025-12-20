Головна Думки вголос Кирило Сазонов
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Чому Путін зациклився на Куп'янську

glavcom.ua
Путін вже кілька разів публічно зганьбився, заявивши, що Куп'янськ взято, але Зеленський показав іншу картину
фото: Офіс президента

Куп’янськ – не «ворота на Харків»: міф, який дорого коштує Росії

Друзі, коротко про Куп'янськ. Вибір у противника очевидний з двох варіантів. Припинити тупити і ломитися туди зі страшними втратами або продовжувати битися головою об... Куп'янськ. Там саме така ситуація склалася. Я не знаю, чому російський Генштаб взагалі і особисто Путін так вчепилися у це маленьке місто, яке вже побувало в окупації. І яке півтора року тому, коли там була наша 41-а омбр, виглядало досить моторошно. Захопити Куп'янськ за будь-яку ціну – тупіше наказу зараз за ситуацією на фронті для окупантів уявити важко. Взяти що? Давайте трохи внесу ясності для розуміння.

Перше: Ні, Куп'янськ це не «ворота на Харків». Взагалі ні. Йти на Харків через Куп'янськ це маячня і суїцид. Ти сто разів залишишся в полях з технікою або без неї, сто разів згинеш у балках, загрузнеш в багнюці ярів, але не дійдеш навіть до траси «Слов'янськ – Харків». Повірте, ми там походили і поїздили взимку і навесні достатньо.

Друге: Ні, Куп'янськ не є важливим логістичним вузлом. Транспортна розв'язка для залізничного транспорту – це «Куп'янськ-Вузловий», що взагалі не одне й те саме. Автомобільний? Без мостів працює дуже погано. Водний транспорт? По Осколу? Хтось чув про порт «Куп'янськ» взагалі? Не чув. Тому що його немає.

Третє: Ні, Куп'янськ це не висота, що панує над околицями. Навпаки. Це не панівна низина. Розстрілювати яку з розташованих західніше висот легко і зручно. Тобто тут все просто – хто сидить в Куп'янську, той і мішень у цьому нещадному тирі. А тому прагнення окупантів за будь-яку ціну влізти в нього логічного пояснення не має. З нами все зрозуміло – ми не хочемо пускати їх через річку.

Проте, Путін вже кілька разів публічно зганьбився, заявивши, що Куп'янськ взято. І так буде скрізь по лінії фронту. Відео із Зеленським було просто знущальним, але бункерний щур уявив себе конем і закусила вудила. І знову два дні поспіль повторює, що Куп'янськ вони взяли. Хоча насправді все зовсім навпаки. Куп'янськ став для них пасткою, там і зараз сидять без постачання і підтримки в оточенні близько двох сотень штурмовиків. Спроби їх деблокувати успіху не принесли, так що доля цих в оточенні передбачувана. Вони ненадовго переживуть тих, хто проривається до них на допомогу. Або потраплять у полон.

І ось ми підходимо до головного. Насправді кинути ці кілька сотень бійців в оточенні для російської армії взагалі не проблема. Це настільки прийнятні за їхніми мірками втрати, що навіть переживати нема про що. Просто вони опинилися перед непростим вибором. Можна тихо відтягнути сили на свої позиції, кинути тих, хто вже в котлі, і на час забути Куп'янськ, як страшний сон з єхидними українськими субтитрами. А можна тупо кидати туди всі резерви, спалити масу народу, але спробувати взяти місто за будь-яку ціну. Проблема в тому, що поруч особливих резервів немає. Можна з Лимана перекинути або з Вовчанська, але там немає зайвих.

Друга і головна проблема – Царю вже доповіли про перемогу. І він публічно оголосив, що взяли. А царський гнів це у Росії страшно. Набагато страшніше, ніж покласти ще пару-трійку батальйонів у безглуздих лобових штурмах і на переправі. Будуть лізти і не оглядатися на втрати. Тому що втрати їм пробачать. Провал на Лимані через перекидання військ до Куп'янська – з вазеліном, але скоро теж пробачать. А ось за те, що Царя виставили ідіотом і базікою – відірвуть погони. Спершу погони, потім дзвіночки, ну а потім почнуться спортивні стрибки на дальність з вікон. Я так розумію, що зараз вони свого бункерного вождя заспокоюють обіцянками «візьмемо буквально завтра». Але рано чи пізно це перестане працювати. І вони це знають...

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
