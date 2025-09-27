Головна Країна Події в Україні
Блекаут у Москві: Зеленський попередив Росію про удари у відповідь

Надія Карбунар
glavcom.ua
Якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву, каже президент
Президент заявив, що Росія має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики

Президент України Володимир Зеленський виступив із заявою, попередивши Кремль про неминучу симетричну відповідь у разі енергетичного терору. Глава держави наголосив, що якщо Росія спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву. Як інформує «Главком», про це він сказав під час брифінгу у суботу 27 вересня.

Зеленський заявив, що Росія має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики. Він провів різку межу між діями України та РФ.

 «Росія повинна чітко знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість», – заявив Зеленський.

Раніше в інтерв’ю для Axios президент наголошував, що Дональд Трамп дозволив Україні відповідати на російські удари, якщо вона битиме по енергетиці.

Нагадаємо, Україна очікує, що Сполучені Штати підштовхнуть Росію до мирних переговорів, оскільки Москва боїться Америки. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що американський лідер Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після завершення війни.

Після зустрічі із Зеленським Трамп написав пост, у якому зазначив, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Трамп стверджує, що, проаналізувавши військову та економічну ситуацію в обох країнах, він дійшов висновку, що Україна має потенціал для боротьби та повернення всіх своїх початкових територій. Він підкреслив, що для цього необхідні «час, терпіння і фінансова підтримка» з боку Європи та НАТО.

