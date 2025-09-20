Головна Країна Події в Україні
Міноборони РФ цинічно виправдало масований удар по Україні

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Усю ніч Україна перебувала під масованою атакою Росії. Ворог застосував 40 ракет, крилатих і балістичних, та близько 580 дронів різних типів
Росіяни стверджують, що удару було завдано по підприємствах українського військово-промислового комплексу

 

У російському Міноборони видали цинічне пояснення масованого удару по Україні в ніч на 20 вересня, унаслідок якого зафіксовано значні руйнування, є загиблі та безліч постраждалих. Так, у зведенні російського військового відомства зазначено, що нібито удару було завдано по підприємствах українського військово-промислового комплексу, відповідальних за розробку ракетних комплексів і БпЛА. Про це повідомляє «Главком».

«Удар високоточною зброєю великої дальності повітряного і наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами було завдано по підприємствах військово-промислового комплексу України, які здійснюють розробку оперативно-тактичних комплексів «Сапсан», виробництво багатоцільових ударних і розвідувальних безпілотних літальних апаратів, роботизованої бойової техніки, БпЛА-перехоплювачів і баражувальних боєприпасів», – заявили в Міноборони РФ.

При цьому росіяни зазначили, що мети удару нібито досягнуто і всі призначені об'єкти уражено.

Нагадаємо, Росія завдала чергового масованого удару по території України, використавши 619 засобів повітряного нападу. Силам оборони України вдалося збити або придушити 583 з них, зокрема понад 30 ракет.

При цьому в Дніпрі було зафіксовано пряме попадання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Унаслідок обстрілу десятки людей поранені, троє загинули.

Також у ніч на 20 вересня російські окупанти атакували ударними дронами та ракетами Київщину. Постраждали три райони. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

 

Теги: росія Міноборони РФ ракетна атака

