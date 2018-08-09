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    Думки вголос

    Нові антиросійські санкції США: бити будуть по олігархам та фінансовій системі РФ

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Нові антиросійські санкції США: бити будуть по олігархам та фінансовій системі РФ

    Без американських банків і платіжних систем Росія нафту продавати зможе хіба що відрами і за готівку

    Мовою оригіналу

    Российские власти в очередной раз выражают глубокое возмущение новыми американскими санкциями. На этот раз США решили добавить в амбулаторное медикаментозное лечение РФ еще немножко горьких пилюль за отравление Скрипалей в Великобритании. Российское посольство уже назвало эти санкции драконовскими. С другой стороны – а чего они ждали после применения боевых отравляющих веществ да еще и на территории союзников Америки? Натирки мазями и массажа? Или очередной порции глубокой озабоченности? Так с такими пожеланиями нужно идти в ЕС и другие ОБСЕ, а США после ухода из Овального кабинета «голубя мира» предпочитают бить, а не уговаривать.

    Новые санкции будут введены уже 22 августа и касаются они запрета на ввоз в РФ электроники двойного назначения и их компонентов, в частности, для авиации. Рубль уже отреагировал на такой анонс и слегка просел. Неприятно Москве, конечно, но называть эти санкции драконовскими явная ошибка. Потому что все познается в сравнении. И с искренней радостью хочется сообщить российским товарищам, что скоро им будет еще с чем сравнить. Так что это были не драконы, а цветочки. Нюхайте, наслаждайтесь и цените каждый прожитый под этими санкциями день. Дальше сказка будет страшнее.

    Дело в том, что на прошлой неделе сразу шесть сенаторов представили законопроект об ужесточении санкций против РФ с целью вынудить Кремль изменить агрессивный внешнеполитический курс. Важный момент – эти сенаторы представляют сразу обе партии. То есть по поводу перевоспитания Москвы у демократов и республиканцев полное согласие. То есть законопроект примут. И Трамп подпишет, чтобы никто и пикнуть не успел про его симпатии к Путину.

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    Республиканец Линдси Грэм «скромно» назвал новые возможные санкции «сокрушительными». А его коллега от демократов Бен Кардин объяснил, что новыми санкциями они хотят жестко наказать страну-агрессора за вмешательство во внутренние дела Америки и других стран, в том числе военное. То есть не предупредить, не склонить к уступкам на переговорах – эту стадию предварительных ласк и робких поцелуев можно считать пройденной. Жестко наказать агрессора. Сокрушительными санкциями. Вот такое общее мнение ведущих партий в Конгрессе. Бить будут по олигархам, а также хотят ограничить доступ РФ к американской долларовой системе. А торги на нефть именно в долларах. И без американских банков и платежных систем продавать можно разве что ведрами и за наличные. Это, конечно, преувеличение, но по сути все именно так и происходит.

    Так что поторопились российские дипломаты говорить о драконовских санкциях. Эти санкции, которые вступят в силу 22 августа, только цветочки. Колючие цветочки, конечно, плюс американцы стараются эти самые кактусы не в руки Кремлю отдать, а затолкать гораздо глубже, но все равно цветочки. Драконы будут несколько позже. А если ЕС проявит решительности хотя бы в половину американской, то наступит мир и радость почти везде. За одним исключением.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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    Росія США санкції
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