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    Думки вголос

    Перші підсумки Мюнхенської конференції: з'явилися хороші новини для України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    <span>Генсек НАТО Єнс Столтенберг&nbsp;</span> - Перші підсумки Мюнхенської конференції: з'явилися хороші новини для України
    Генсек НАТО Єнс Столтенберг 
    Фото: REUTERS

    Повільно, але розпочалися цікаві процеси у геополітиці

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    Ну что, может, я немного тороплюсь, но первые итоги Мюнхенской конференции по безопасности уже можно оценить. И с некоторым оптимизмом. Начнем с главного, на мой взгляд, заявления, которое озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он должно остудить слишком горячие и самоуверенные головы отдельных европейских политиков, которые слишком увлеклись фантазиями про некую альтернативную НАТО коллективную европейскую безопасность.

    Для украинцев эти разговоры всегда проходили по жанру фантастики – уж мы прекрасно видим, как мощно дают отпор российской агрессии в Украине или Сирии армии стран Евросоюза. И очень трудно представить либеральных европейцев, ставящих на место реальную армию, которой даже на собственные жертвы глубоко плевать. Желтые жилеты пойдут добровольцами? Разного рода леваки или ультро-правые и левые? Мигранты, перебравшиеся в ЕС из кризисных регионов за надежным соцпакетом? Ну а Столтенберг просто обозначил цифры и уничтожил всю интригу. Люблю военных за прямоту в аргументации. Альтернативой НАТо никакие системы европейской безопасности не станут. Потому что НАТО без ЕС это: США, Турция, Великобритания, Канада. То есть 80% военного потенциала Альянса – не ЕС. Для нас это в перспективе важно – курс на членство в НАТО теперь закреплен в украинской Конституции.

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    Переходим к вопросам, которые Украине ближе вот прямо сегодня. Столтенберг заверил европейцев, что США, несмотря на резкие заявления со стороны Трампа, увеличивают свое присутствие в Европе. И уходить не собираются. Что, с учетом росстущих угроз со стороны России, хороший сигнал. И тут нельзя не пройти мимо еще одной свежайшей новости, которая пришла не из Мюнхена, а из Вашингтона, но очень точно попадает в эту тему. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который увеличивает помощь Украине на этот год - почти до 700 миллионов долларов.

    Пакет включает «Закон относительно ассигнований Государственного департамента зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год». «Большая часть дополнительных средств будет направлена на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украине по программе "Международное военное финансирование».

    Кстати, на встрече с украинским президентом генсек НАТО обещал, что в скором времени именно в Украине пройдет заседание Североатлантического совета Организации Североатлантического договора (то есть НАТО). Кроме того Порошенко и Столтенберг обсудили актуальные вопросы сотрудничества, особенно в разрезе усиления боевого потенциала украинских Военно-морских сил. Ну и вишенка на торте. В Одессе прошла конференция относительно планов украинско-американских учений «Си Бриз-2019». Запланированы тренировки по выполнению задач по стандартам НАТО на море, суше, воздухе и под водой.

    Территориально мероприятия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. Кстати, по легенде «враждебные элементы» будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. А украинские и американские моряки будут их за это бить. На море, на суше, в воздухе и под водой – согласно легенде учений. Другими словами – где поймают, там и отлупят. Хорошая тренировка. Полезная. И практичная. Добавьте к этому для хорошего настроения новости о компромиссе между Германией и Францией по вопросу «Северного потока-2». Ему сделают обрезание на половину мощности, заставив резервировать 50% возможностей по перекачке для независимого поставщика. Похоже, медленно, но начались интересные процессы в геополитике. Которые не сулят Мордору ничего хорошего…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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