США хочуть замінити своїх військових у Сирії силами союзників



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США хочуть інші країни долучитися і допомогти ресурсами

Союзники Вашингтона по НАТО мають взяти на себе більше відповідальності за ситуацію в Сирії та відправити туди своїх військових, наполягає віце-президент США Майк Пенс

США хочуть, щоб після виведення їхніх військ з Сирії їм на заміну прийшли військові інших країн-членів НАТО. Про це у суботу, 16 лютого, на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив журналістам віце-президент США Майк Пенс.

«Ми хочемо повернути наших солдатів додому», - сказав Пенс. Він зазначив, що союзники США по НАТО та партнери мають взяти на себе більше відповідальності за ситуацію в Сирії.

«Ми просимо інші країни долучитися і допомогти ресурсами, підтримкою та персоналом для того, щоб убезпечити регіон та не дозволити ІД або будь-яким іншим екстремістським організаціям посилитися або відвоювати назад території», - наголосив Пенс, цитує агенція dpa. За його словами, у Мюнхені 16 лютого з цього приводу мали місце консультації, які необхідно продовжити.

Введення німецьких військових на територію Сирії є малоймовірним, вважають оглядачі. Принаймні передумовою такого кроку є мандат Організації Об'єднаних Націй. Раніше цього дня канцлерка Німеччини Анґела Меркель поставила під сумнів стратегію США щодо виведення американського військового контингенту з Сирії. На її думку, поспіх, з яким це робиться, збільшить можливості Росії та Ірану.

«Чи добре для американців раптово і швидко вийти з Сирії? Чи це знову ж таки зміцнить спроможність Ірану та Росії з посилення свого впливу?», - запитала канцлерка під час виступу на Мюнхенській конференції, цитує агенція AFP.

Нагадаємо, очільник Центрального командування США генерал Джозеф Вотель заявив про те, що американські наземні сили можуть почати виводити із Сирії протягом наступним декількох тижнів.