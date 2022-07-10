Провал російської розвідки

Росія хотіла повернутися до Великої гри, але...

Мовою оригіналу

Питун, конечно, мастер все портить. Международная изоляция РФ, экономические санкции, оплеухи Лаврову на саммитах. Но он находит се новые места для феерических провалов. А сколько было свое время, простите, понтов.

Про профессионального разведчика. Валится по факту вся система. Не одиночные провалы – посыпались сети масштабах стран. Вот из Болгарии высылают 70 сотрудников российского посольства! Семьдесят, Карл! За деятельность, противоречащую статусу дипломата. То есть за шпионаж. На болотах вой, конечно.

Посол Митрофанова говорит о непоправимом ущербе двусторонним отношениям. Замглавы МИД РФ Грушко вообще назвал это враждебным действием. А всем наплевать. Да, ущерб отношениям, но это переживаемо.

Да, враждебные действия – так у России всюду враги. Враждебных стран много. Даже кажется, что они выбрали не ту планету.

Хотели вернуться в Большую Игру. Хорошо. В роли клоуна и мальчика для битья устроит? Если что, из вежливости спросил. Для проформы…

Джерело: блог Кирила Сазонова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.