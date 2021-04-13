Російський наступ неминучий

Кремль хоче грузинський сценарій агресії

Мовою оригіналу

Возможное масштабное наступление регулярной армии РФ на украинские территории стала топ-темой последних дней. При этом мнения в экспертном сообществе разделились. Одни уверены, что Путин может перейти в наступление в любую секунду. И концентрация войск у границы тому ярчайший пример. Другие призывают не паниковать, а в действиях Кремля склонны видеть просто шантаж с помощью игры мускулами. Последним я хотел бы сообщить одно правило из области отношений. Шантаж – очень эффективный инструмент давления. Но работает он только в том случае, если ты способен и готов реализовать свои угрозы, а также нести все издержки такого сценария. В противном случае это не шантаж, а блеф. Который даже за карточным столом проходит редко, а в геополитике тем более.

Конечно, залезть нельзя в голову Путина. Нельзя угадать когда РФ попробует откусить еще кусочек украинской территории или независимости. Но то, что Крымом и ОРДЛО аппетиты крокодила навсегда не будут удовлетворены – факт. Запад не позволит, санкции наносят страшный ущерб, холодильник против телевизора – это не аргументы для реальности. Только для самоуспокоения. Они полезут дальше до тех пор, пока не начнут оставлять куски живого мяса на препятствиях. Большие куски. Глубокая озабоченность стран Евросоюза и обсуждение новых санкций вообще не проблема. Кто не верит – учите историю последних семи лет. Там уже были все ответы. И заплачено за них очень дорого.

Проблема власти в том, что она вынуждена говорить нам неправду. Вынуждена. Наша проблема – мы требуем от власти не правды, а приятных нам ответов. Мы хотим слышать, что Донбасс скоро будет освобожден без всяких политических уступок с украинской стороны. Что Крым вернется под контроль Украины позже, в результате дипломатических усилий. Мы не примем другой ответ. Что бы сделали с Порошенко избиратели, если бы он сказал, что конфликт в Донбассе замораживается, мы не планируем его освобождать в ближайшие годы, а потому строим глухую оборону по линии разграничения? Обвинили в зраде, трусости и снесли бы за два дня. Что скажут избиратели Зеленскому, если он озвучит эти же тезисы сегодня? То же самое. Ну так если мы грозим снести власть за правду, стоит ли удивляться, что нам ее не говорят?

Я не бывший президент, не действующий и, очень надеюсь, не будущий. Так что могу позволить себе сказать правду, а когда утихнут крики «Зрада», можно будет попробовать и с властью этот вопрос обсуждать. В формате – Сазонова не убили за эти слова, значит и вас не тронут. Итак, пойдем по пунктам того, что мы должны признать для понимания реальной ситуации.

Первое и главное – никакая дипломатия не заставит Россию вернуть ОРДЛО. Просто потому что эта щука имеет специфическое строение зубов. Внутрь проходит, обратно не выходит. Клыки загнуты назад. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье… смело вносите ОРДЛО в список. При выполнении любых условий, формул Штайнмайера, планов Мореля – армия РФ никуда не уйдет. Молдова прошла этот путь, все выполнила и попросила в том году Кремль забрать войска из Приднестровья. В ответ получила выражение недоумения. И на этом все.

Второе – Москве мало уже захваченного. Из кусочков двух областей не слепишь «Новороссию», как из отходов жизнедеятельности конфетку. Плюс, не решена главная задача – ликвидация независимой Украины или демонтаж крупного независимого государства у своих границ до приемлемых управляемых кусочков. Вывод? Кремль не остановится, пока не решит эти задачи. Прямая военная агрессия, информационная война, финансовые и энергетические рычаги – в ход пойдет все. И наступление на любом участке может начаться завтра, через месяц, через год или через три. Но оно начнется. Не обманывайте себя и не зажмуривайтесь – это плохо заканчивается. Они полезут дальше.

Вывод хотелось бы сделать расширенный, но и без того отнял у читателя много времени. Потому постараюсь быть лаконичным. И дальше стоит читать только тем, кто готов согласиться с предыдущими двумя пунктами. Итак, мы понимаем, что возвращение территорий ОРДЛО в ближайшие годы невозможно, как дипломатическим, так и военным путем. Мы также понимаем, что в любой момент оттуда может начаться широкомасштабное наступление по лекалу Грузии 2008 года. Обстрелы наших позиций, жесткая украинская ответка, крики пропагандистов про геноцид и жертвы мирного населения – и масштабное наступление российских войск. Ничего нового Кремль придумывать не будет – те же генералы, те же сценарии операций. Что нам с этим делать?

Готовиться к жесткой обороне. Линия разграничения должна превратиться в неприступную систему эшелонированной обороны. РЭБ и ПВО. Долговременные укрепленные позиции, пристрелянные участки артой и минометами. Не разминировать, а усиливать минные заграждения. Крокодил должен истечь кровью, подползая к украинским позициям. Для европейских партнеров тонкий намек – в случае серьезных боев на этом направлении ударная группировка нанесет удар по врагу со стороны Запорожья. И в этой ситуации гарантировать безопасность Запорожской АЭС мы не можем. И накроет всех – от Парижа до Урала. Создание сил территориальной самообороны. Враг должен знать, что сопротивляться будет не только ВСУ, но и моментально мобилизованное местное ополчение. Из ветеранов. То есть не смазка для штыка, а очень серьезный противник.

Конечно, кроме политической воли для реализации этого проекта нужны деньги. И их придется найти. В первую очередь, затыкая дыры в украинском бюджете. Мы по умолчанию беднее России, значит, экономика должна работать эффективнее. Сокращаем госаппарат – вместо чиновников нам нужны военные. И не забываем – враг может полезть в любую секунду. Чем быстрее мы приготовимся – тем лучше для нас. И прекращаем заниматься самообманом и верой в успех дипломатических усилий. Врать себе – самое дорогое удовольствие. Непозволительная роскошь. На провокации Кремля про скорое наступление ВСУ Зеленский отреагировал совершенно правильно – заявил, что подобных планов нет. И предложил Путину поговорить по телефону. В Кремле отказались и даже стали доказывать, что не получали запрос. Это лишний раз доказывает, что договариваться с нами они не собираются. Они хотят грузинский сценарий агрессии. Нужно чаще их эту ложь и отказ от переговоров выставлять на всеобщее обозрение. Выиграем время на подготовку.

Джерело: site.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.