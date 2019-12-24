«Такі люди не повинні народжуватися». Путіна використали для реклами презервативів

«Таким і запам'ятаємо Путіна»

Мовою оригіналу

Просто до слез... Порвали:) Человек двадцать лет работает над образом мачо, топлес ловит рыбу, учит стерхов правильно летать, идет войной на соседей шутит про бабушку и дедушку, а в результате получает... роль в рекламе презервативов.

Слоган - такие люди не должны были родиться. Прелестно, просто прелестно :) Так и запомним его

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