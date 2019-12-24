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    Думки вголос

    «Такі люди не повинні народжуватися». Путіна використали для реклами презервативів

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    «Такі люди не повинні народжуватися». Путіна використали для реклами презервативів

    «Таким і запам'ятаємо Путіна»

    Мовою оригіналу

    Просто до слез... Порвали Человек двадцать лет работает над образом мачо, топлес ловит рыбу, учит стерхов правильно летать, идет войной на соседей шутит про бабушку и дедушку, а в результате получает... роль в рекламе презервативов.

    Слоган - такие люди не должны были родиться. Прелестно, просто прелестно  Так и запомним его 

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Путін Бразилія
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