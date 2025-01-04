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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Три сценарії війни у 2025 році

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Прогноз на 2025 рік
фото з відкритих джерел

Наші дії при розвитку будь-якого сюжету однакові

Сьогодні вже все досить очевидно і ми бачимо всього три сценарії. Оптимістичний, песимістичний і реальний. Який із трьох буде реалізовано, залежить від активності наших партнерів, цін на нафту і запасу міцності країни-бензоколонки. Почнемо з найпозитивнішого.

Оптимістичний сценарій

Після фактичної відмови Кремля від переговорів на умовах США (вже відкинутий Москвою публічно план Трампа), Білий Дім іде за логічним сценарієм. Який багато політиків уже озвучили. Для нормального переговорного процесу Україна має бути сильною і озброєною до зубів. Від себе додам – а росія повинна бути... загалом, мати блідий вигляд. Ми отримуємо швидко і багато сучасної зброї. Зброї, а не обіцянок, як за Байдена. А росія отримує реальні санкції, плюс США різко нарощують видобуток нафти.

Кінець весни або літа – картина на фронті змінюється на нашу користь, замість повзучого просування окупантів бачимо успішні рейди і контрудари ЗСУ. Платити за війну Кремлю дедалі складніше, криза в економіці та бюджеті, дефіцит снарядів і ракет дедалі відчутніший, прильоти українських ракет по цілях дедалі частіші й болючіші. Під тиском цих чинників росія просить миру і погоджується на умови України та Заходу.

Песимістичний сценарій

Він схожий на оптимістичний за фактом, але набагато сильніше розтягнутий у часі. Зброя надходить не так швидко і не в таких великих обсягах, як треба. Китай і КНДР, не зважаючи на ціну, продовжують підтримувати Росію на плаву грошима і зброєю. У Китаї і без того все не надто добре в економіці, але Пекін йде на принцип заради великих перемовин зі США. Зрештою Вашингтон і Пекін сідають за стіл переговорів і знаходять спільний знаменник. У цій ситуації росія більше не потрібна і її просто кидають на поталу. Україна стає серйозним гравцем регіональної ліги і форпостом Сполучених Штатів. Фініш – кінець 2025, початок 2026 року.

Реалістичний сценарій

Мікс із двох перших варіантів. Дотискання Росії, яка занадто багато про себе заявила, без поспіху в контексті великої торгівлі між США і Китаєм. Ну немає у Москви іншого сценарію, крім як стати розмінною монетою в цій торгівлі. Присутність «бензоколонки» як рівного партнера за столом переговорів навіть на плоский жарт не тягне. У такому разі фініш ближче до кінця 2025 року.

***

Наші дії при розвитку будь-якого сюжету однакові. Працювати в активній обороні, маючи на увазі готовність до рейдів і контрнаступу в потрібний момент. Усі козирі на переговорах і території ми здобудемо в основному саме на полі бою. Курщина залишається важливим фактором бойових дій. Донецька область – місце головного протистояння. Тил, економіка – всі не впадають у відчай, не вірять у «два-три місяці», а працюють у режимі марафону на остаточний результат. Рецепт простий і не змінюється за будь-якого сценарію, навіть у разі зміщення термінів у будь-який бік з об'єктивних причин.

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Джерело
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Теги: росія економіка зброя санкції Китай Україна Курщина США війна

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