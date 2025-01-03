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На руці Байдена журналісти помітили загадкову пляму

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На руці Байдена журналісти помітили загадкову пляму
Здоров'я Байдена викликає запитання у публіки
фото із відкритих джерел

На тілі Джо Байдена з'явилася пляма невідомого походження 

Загадковий синець темного кольору помітили на тильній стороні долоні президента США Джо Байдена під час заходу у Білому домі. Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти та користувачі соцмереж припустили, що політик хворий і йому внутрішньовенно вводили ліки. Інші вважають, що він просто вдарив руку. На знімках видно, що синець намагалися приховати за допомогою косметики чи спеціального гриму.

За даними видання, здоров'я 82-річного президента знову опинилося в центрі уваги після статті The Wall Street Journal про те, що помічники готуються до останніх тижнів президентства Байдена, зокрема його виступів. Вони мають показувати політику, як залишити сцену після виступів.

Пляма розміром з монету була темно-фіолетового кольору ісхожа на синець, частково прикритий за допомогою гриму
Пляма розміром з монету була темно-фіолетового кольору ісхожа на синець, частково прикритий за допомогою гриму

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден разом зі своєю командою провів секретну зустріч, на якій обговорювався план завдання ударів по ядерних об'єктах Ірану. Втім, Байден зрештою не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

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Теги: президент Daily Mail Джозеф Байден США здоров'я політика

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