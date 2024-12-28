Зурабішвілі перед інавгурацією «наступника» зробила заяву

Зурабішвілі виступила зі зверненням з офіційної резиденції президента Грузії – палацу Орбеліані в Тбілісі

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі виступила із заявою напередодні запланованої на 29 листопада інавгурації Міхеїла Кавелашвілі, обраного правлячою партією «Грузинська мрія». Вона заявила, що залишається в президентському палаці. Про це повідомляє «Ехо Кавказа».

Зокрема, Зурабішвілі виступила зі зверненням з офіційної резиденції президента Грузії – палацу Орбеліані в Тбілісі.

«Я тут, і залишуся тут, проведу тут і ніч. Завтра о 10:00 ранку чекаю вас біля палацу Орбеліані, і звідси розповім, яким буде завтрашній день. Розповім, якими будуть наступні дні і якими будуть дні перемоги», – звернулася вона до своїх прихильників.

Як відомо, сьогодні жителі Грузії виходили на акцію «Ланцюг єдності», найбільша відбулася в столиці, де символічний ланцюг об'єднав праву і ліву набережні міста, а також сім мостів.

Цей мирний протест став демонстрацією єдності громадянського суспільства і прагнення до європейських цінностей через місяць після заяви прем'єра Іраклія Кобахідзе про припинення переговорів про вступ до Євросоюзу. Солідарність із протестувальниками висловили грузини за кордоном, які організували акції в 40 містах Європи і США.

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не складе свої повноваження, адже парламент, який вона називає нелегітимним, не зможе обрати її наступника. Однак на виборах 14 грудня парламентська колегія виборників таки обрала наступним президентом Міхеіла Кавелашвілі – він був єдиним кандидатом.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі та заступника директора департаменту спеціальних завдань Мірзи Кезевадзе за жорстокість щодо учасників протестів.

Раніше Велика Британія запровадила санкції проти п'яти грузинських чиновників, відповідальних за напади на мирних протестувальників у Грузії.

До слова, у Грузії колегія виборців у суботу, 14 грудня, проголосувала за призначення депутата парламенту від правлячої партії «Грузинська мрія», колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, президентом країни.