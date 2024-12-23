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NYT розкрила, кому належить ідея відправки військ КНДР до Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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NYT розкрила, кому належить ідея відправки військ КНДР до Росії
Кім Чен Ин направив до Росії щонайменше 10 тис. військових
фото: РИА

Лідер КНДР Кім Чен Ин, відправивши війська у РФ, не отримав негайної вигоди від Москви

Відправка північнокорейських військ до Росії для участі у війні проти України була ініціативою Пхеньяна, а не Москви. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на дані розвідки.

Коли цієї осені північнокорейські військові почали прибувати до Росії, західні чиновники припустили, що Кремль перебуває у відчаї через нестачу солдатів. Проте, за даними розвідувальних служб США, ініціатором відправки військ виступила Північна Корея. Російський диктатор Володимир Путін швидко підтримав цю ідею, але не був її автором.

Американські офіційні особи вважають, що лідер КНДР Кім Чен Ин наразі не отримав негайної вигоди від Москви. Найімовірніше, він розраховує на довгострокову підтримку: дипломатичну допомогу, захист у разі кризи чи доступ до російських технологій.

За словами українських і американських представників, війська КНДР вже беруть участь у бойових діях і зазнають втрат. Джерело NYT, яке відстежує їхні переміщення, повідомляє, що північнокорейські підрозділи нарощують свою присутність на фронті та координуються з російськими військами.

Нагадаємо, що Росія найближчим часом може отримати від Північної Кореї додаткові війська і військову техніку, зокрема дрони-камікадзе. Їх, як зазвичай, окупанти планують використати проти України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

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Теги: війна військові Курщина Кім Чен Ин путін росія Північна Корея

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