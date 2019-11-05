У провладній команді набирає обертів конфлікт Зеленського з Зеленським

Сьогодні влада в Україні - це колективний Володимир Зеленський

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Если люди привыкли смешить зрителя – они будут делать это всегда. Даже перейдя из шоу-бизнеса во власть сами будут смешить и соратников из других сфер заставят. Я не знаю, как у них это получается, но тот же Милованов или премьер Гончарук – они же не из «квартальских» вышли. А смешать не хуже. Может, их кусает кто-то на входе? Или в Трускавце всем инъекции сделали и процессизменений в психике пошел? Так или иначе, любимым спортом у них моментально становится удаление гланд через задний проход, а реформы экономики… да тоже через задний проход, там все процессы так идут.

Вы будете смеяться сильнее, чем на концерте «Квартала» от свежей новости, которую нам сообщает сайт Кабмина. Кто-то умный сказал премьеру, что экономика не будет расти, если бизнесу мешать работать. Дельный, кстати совет. Проверенный временем и опытом. Я бы на месте Гончарука этого человека назначил сразу советником премьера, а лучше премьером. Проблема в том, что советник поступил как мудрый Филин из анекдота - дал–стратегическое решение «мыши, превратитесь в ежиков и кот вас не тронет», а тактику оставил правительству. А тактика у чиновников не меняется уже лет двести. Они не устраняют проблему (в первую очередь, потому что проблема, как правила, в самой активности чиновников), а создают новый орган для решения проблемы. Как дракон, на месте отрубленной головы отращивает две новых.

Сравнение с драконом не случайно. Потому что у нас власть сегодня это такой коллективный президент Владимир Зеленский. ОП – Зеленский, Верховная Рада – послушное монобольшинство Зеленского, Кабмин – Зеленский, разного рода чиновники от губернаторов и до главы налоговой или СБУ – это все Зеленский. Его люди без малейших вкраплений партнеров по коалиции ввиду отсутствия коалиции. Так что если вдруг кто-то в команде Зеленского начинает бороться с кем-то или защищать кого-то от произвола – он борется тоже с членом команды Зеленского. Зеленский против Зеленского, главный враг Зеленского – сам Зеленский. Шизофрения на марше, блин. Но, вернемся к нашим, простите, баранам. Поговорка такая. Хотя тут совпало, да…

Итак, глава правительства Гончарук решил помочь бизнесу, который как раз вчера протестовал на Банковой. Тут любимое слово «Зе-команды» - «скорость» опять сработало. Азарову года два потребовалось, чтобы собрать налоговый Майдан, а тут ребята за пару месяцев справились. Да, старик сейчас в Австрии от зависти кусает «ликти» и «гирко пличе». Казалось бы – не нужно включать голову, которая уже явно не справляется с масштабом задач. Просто выйди к предпринимателям и тщательно запиши в блокнотик, что они советуют. Подпиши бумажку у Зеленского и строго по списку. Там ничего сложного – ликвидировать несколько министерств и ведомств, которые проходят по статье «вредные дармоеды», забери у силовиков право трогать бизнес от слова совсем, налоговую милицию разгони, главу экономического комитета Гетманцева заставь лично сжечь все его законопроекты вместе с депутатским мандатом и половина дела сделано. Все предельно просто!

Но премьер не ищет легких путей. Вместо ликвидации «кровосисей» всех мастей и уничтожения старых барьеров и новых инициатив Гончарук создал и возглавил Комиссию по защите бизнеса. Это прекрасно, просто! Тоже из разряда анекдотов. «- Ты, правда, чиновник? А ну, скажи что-нибудь по чиновничьи? – Для решения проблемы мы создаем комиссию…» Бинго! Странно, что отдельное министерство не создали. Видимо, кончились родственники, одноклассники и друзья – некого трудоустраивать. Приходится плодить сущности, комиссии и органы власти просто из любви к высокому искусству реформ. А теперь, чтобы оценить гениальную абсурдность ситуации, оцените состав комиссии:

Секретарем комиссии будет советник премьер-министра. В комиссию также войдут заместители министров юстиции, экономики, внутренних дел, заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР), а также по согласованию бизнес-омбудсмен, секретарь Национального инвестиционного совета, заместитель председателя СБУ, замдиректора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Не хватает замов из налоговой службы, начальника налоговой милиции и таможни. А так собрали практически всех, кто этот самый бизнес и кошмарит. То есть овцы смогут жаловаться на кровожадных волков самим волкам. Чтобы два раза не вставать, да и кто еще лучше знает их проблемы? Это даже не привычная чиновничья имитация бурной деятельности, это издевательство над здравым смыслом. Такая комиссия по определению не будет делать ничего хорошего и даже сможет немножко вредить. Это как вместо отмены крепостного права создавать комиссию из управляющих имениями по защите прав крепостных.

На самом деле вопросы с инвестиционной привлекательностью Украины и развитием бизнеса решаются очень просто. Чем меньше правил – тем лучше. Чем меньше контролеров, инструкций, норм и документов – тем лучше. Чем меньше чиновников, разрешений, согласований, проверок, паразитов-кровосисей – тем лучше. И наоборот. Так что отменять ограничения, упрощать работу, гнать взашей контролеров и силовиков с их голодными глазами. Решение очевидно. А оставить все как есть, создав очередную комиссию… На выходе снова получим анекдот. «Уроды, что вы делаете с кошкой?!» - кричала бабушка уродам, которые что-то делали с кошкой. Бабушку в этой ситуации вполне можно считать главой правительственной комиссии по защите кошек.

Джерело: site.ua

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