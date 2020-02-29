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    Думки вголос

    У романтиків і теоретиків з влади припинила працювати економіка

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    У романтиків і теоретиків з влади припинила працювати економіка

    Закони економіки невблаганно беруть своє, навіть якщо виходять за рамки популярних пропагандистських шаблонів

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    Этап эйфории и безграничного кредита доверия общества для власти закончился. И дело не только в рейтингах. Промышленное производство в Украине в январе 2020 году снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, сообщает Государственная служба статистики. Промпроизводство падает 8 месяцев подряд. Такая динамика просто кричит о необходимости срочных мер по спасению экономики. И энергетики, как ее базисной отрасли.

    Резонансное предложение Зеленского приватизировать вечно депрессивные госшахты, адресованное ДТЭК Ахметова «как примеру для многих компаний» нужно рассматривать именно в этом ключе. В Офисе президента понимают, что время предвыборных слоганов и вирусных видеороликов прошло, люди ждут конкретных решений.

    И тут уже не имеет значения возьмется ли ДТЭК за госшахты или нет (судя по словам гендиректора Тимченко – не возьмется). Важно то, что пришло осознание – в примитивном перераспределении нет перспективы, необходимо созидать. Созидать товарную продукцию, валовой продукт, рабочие места. И только так рассосется многомиллиардная бюджетная дыра (план поступлений в госбюджет в январе недовыполнен на 24% или на 14 млрд. грн), никаких других рецептов нет.

    У экономических «романтиков» было достаточно времени, чтобы доказать обратное. Не теоретически (вспомним как неистово критиковали угольную формулу «Роттердам+» многие из тех, кто сейчас составляет костяк властной команды), а на практике. Показательно, но в январе 2020 Кабмин Гончарука принял постановление №17, которым внес изменения в Положение о ПСО (именно оно определяет цены на газ для населения) и утвердил формулу «Амстердам+». По новой формуле цену газа будут считать по котировкам на бирже в Нидерландах плюс транспорт и наценка «Нафтогаза» в размере 1,9%.

    Вот так законы экономики неумолимо берут свое, даже если выходят за рамки популярных пропагандистских шаблонов. Поэтому на смену призывов к «демонополизации» совершенно закономерно пришли попытки диалога с крупным бизнесом.

    А что до государственных шахт и «Центрэнерго», то приватизировать их, конечно, нужно. Только не принудительно ДТЭКу, а на открытом конкурсе. И желательно иностранному инвестору. Вот только, международные инвесторы заинтересуются Украиной лишь тогда, когда государство прекратит антирыночные эксперименты в энергетике. И научится выполнять взятые на себя обязательства, а не пугать их ретроспективным пересмотром, как это происходит с «зелеными» тарифами для возобновляемой энергетики.

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    економіка ДТЕК
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