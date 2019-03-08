У штабі Тимошенко вже не вірять у вихід до другого туру виборів?
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Розсилка
І куди поділася реклама про рейтинг вдвічі більше, ніж у всіх конкурентів разом узятих?
Мовою оригіналу
Юлия Тимошенко в интервью назвала Петра Порошенко проектом Кремля. Штаб нарезал новость и разместил. Ну, теперь я видел все
И дело даже не в том, что кто-то в этот момент поперхнулся чаем и возмущенно закричал «А как же я?!» Просто именно такое обвинение и именно из этих уст... после скандала с подкупом, российскими политтехнологами и неизвестно откуда появляющимися большими деньгами... это кризис жанра.
Похоже, в штабе не верят уже в выход во второй тур. Идеи кончились.
Соберитесь ребята, бороться нужно красиво до самого конца.
И куда делась реклама про рейтинг вдвое больше, чем у всех конкурентов вместе взятых? Сейчас она особенно веселила бы.
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Джерело: блог Кирила Сазонова