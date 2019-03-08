  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    У штабі Тимошенко вже не вірять у вихід до другого туру виборів?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко - У штабі Тимошенко вже не вірять у вихід до другого туру виборів?
    Юлія Тимошенко

    І куди поділася реклама про рейтинг вдвічі більше, ніж у всіх конкурентів разом узятих?

    Мовою оригіналу

    Юлия Тимошенко в интервью назвала Петра Порошенко проектом Кремля. Штаб нарезал новость и разместил. Ну, теперь я видел все  

    И дело даже не в том, что кто-то в этот момент поперхнулся чаем и возмущенно закричал «А как же я?!» Просто именно такое обвинение и именно из этих уст... после скандала с подкупом, российскими политтехнологами и неизвестно откуда появляющимися большими деньгами... это кризис жанра.

    Похоже, в штабе не верят уже в выход во второй тур. Идеи кончились.

    Соберитесь ребята, бороться нужно красиво до самого конца.

    И куда делась реклама про рейтинг вдвое больше, чем у всех конкурентов вместе взятых? Сейчас она особенно веселила бы.

    До вашої уваги:
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Юлія Тимошенко вибори рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Володимир Ар`єв
    Володимир Ар`єв

    Народний депутат

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ