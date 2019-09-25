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    Думки вголос

    Україну знову намагаються звабити російським газом

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Україну знову намагаються звабити російським газом

    Безкоштовний сир буває лише в мишоловці

    Мовою оригіналу

    Нас опять соблазняют российским газом и прямыми контрактами. С большой скидкой в 25%. Мол, это пойдет на пользу экономике, позволит снизить тарифы и так далее. А никто из агитирующей за этот праздник не задавал вопрос - с чего вдруг Кремль стал таким добрым и щедрым?

    На Востоке доброта себя никак не проявила? В отношении Крыма, наших заложников, обстрелов - не проснулся у Путина кусочек доброты в сердце? Нет. А по газу прямо волна доброты. Так не бывает. Это просто ловушка. Ядовитый бутерброд. Сперва на нас повесят миллиардный долг ОРДЛО «Газпрому» - потому что Донбасс это юридически Украина и только наш отказ подписывать протоколы в 2015 позволил посылать Газпром с этими требованиями.

    Ну а в перспективе энергетическая зависимость (подвяжут электроэнергию с углем) и мы незаметно превращаемся в сателитов РФ. Потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія газ Газпром ОРДЛО
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