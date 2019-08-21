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    Думки вголос

    Візит Нетаньягу до Києва: Зеленському потрібно навчитися відстоювати інтереси України

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві прем&rsquo;єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу - Візит Нетаньягу до Києва: Зеленському потрібно навчитися відстоювати інтереси України
    Президент України Володимир Зеленський приймав у Києві прем’єрміністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу

    Може, варто якось обмежити спілкування з високими гостями, поки президент не навчиться відстоювати в першу чергу українські інтереси?

    Мовою оригіналу

    Визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Киев можно оценить, как очень удачный для Израиля и совершенно провальный для Украины. Слово «провальный» не преувеличение – это видно по итогам. Для Нетаньяху в первую очередь действительно важно было набрать очки в глазах израильского избирателя – у него в сентябре выборы. Так что поддержка репатриантов из Украины ему будет совсем не лишней. Но дело не ограничилось символическими заявлениями о дружбе – из Киева израильский премьер вернулся с победой. И богатыми дарами. А мы коротко подведем итоги встречи. Или зафиксируем убытки, обе формулировки можно использовать с равной степенью справедливости.

    Итак, начнем с хорошего и нейтрального. Соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Тут больше красивых слов, чем реальных подвижек. Потому что соглашение подписано давно и украинским парламентом ратифицировано. Теперь дело за израильскими депутатами, которые могут его ратифицировать в сентябре после выборов. Так что считать это Соглашение результатом встречи не стоит. Зато подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Сложно сказать, что этого выигрывает Украина. Возможно, вырастет товарооборот апельсины оттуда, а курятина туда. Или только апельсины, посмотрим. Идем дальше, там уже сплошной минус.

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    Пенсионное соглашение. Все было просто – репатриант из Украины в Израиль получал там гражданство и по достижению пенсионного возраста получал израильскую пенсию. Она выше украинской пенсии, ну так там и государство богаче. Так вот, Зеленский и Нетаньяху договорились, что теперь Украина будет выплачивать пенсии, социальные выплаты инвалидам и ликвидаторам аварии на ЧАЭС, которые репатриировали в Израиль после 1991 года. Прямо скажем, такая поддержка израильскому Пенсионному фонду будет не лишней. А для украинского дефицитного ПФ чистый минус. Как и для украинского бюджета. Своя логика в этом есть – мы платим пенсии гражданам Украины, а теперь будем платить и гражданам другого государства, которые в Украине когда-то жили. По факту просто приличная сумма ежегодно будет уходить из украинского бюджета в экономику Израиля.

    Иврит в украинских ВУЗах и украинский язык в израильских. Ну, хорошо. Я не знаю, кому в Израиле нужен украинский язык, но вдруг. А вот готовить трудовые ресурсы со знанием иврита для израильской экономики в украинских ВУЗах – это шикарно. Борьба за молодых людей из Украины, готовых работать в другой стране, ведется очень активно. В Польше 90% рабочих виз получают украинцы. Нетаньяху молодец – делает ставку на кадры с высшим образованием. Сливки снимает. Ему аплодисменты, а Зеленскому вопрос – что Украина в перспективе от этого выигрывает? Снова теряет квалифицированную рабочую силу и за бюджетные средства готовит специалистов для работы в других странах? Где наш профит?

    Биньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского (и даже сказал, что уже договорились) посетить столицу Израиля Иерусалим. Это вообще капкан – Иерусалим столицей Израиля из приличных стран признали США и Румыния. Европа категорически против, Ближний Восток категорически против – продолжают официально считать таковой Тель-Авив. Я про перенос посольства даже не говорю сейчас, просто наша официальная новость о том, что президент Украины посетил столицу Израиля Иерусалим (или намерен это сделать) уже невероятный резонанс. Для Нетаньяху снова плюсик перед выборами в глазах избирателя – очередная геополитическая победа. Украина получает в лучшем случае недоумение со стороны всего Евросоюза и раздражение (как минимум) в арабских странах. Повторяю вопрос – выгода для гостя очевидно, а что получили мы, кроме проблем?

    Это, если коротко, основные результаты визита Нетаньяху в Киев. Первый визит зарубежного гостя такого уровня при новом президенте. Я мог бы процитировать покойного Чечетова, но не стану. Развели, как котят – не мой лексикон. Но честно говоря, дороговато нам обходятся сразу и в перспективе такие визиты. Может, как-то ограничить общение с высокими гостями, пока президент не научится отстаивать в первую очередь украинские интересы? Или главу МИДа опытного подберет. По миру ведь пустят за пару лет…

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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