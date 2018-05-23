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    Думки вголос

    Яка причина масового отруєння дітей у школах?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    Масове отруєння у школі Харкова - Яка причина масового отруєння дітей у школах?
    Масове отруєння у школі Харкова

    Новини зі шкіл приходять вже як з лінії фронту

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    Массовое отравление на линейке в Черкасаах. Причина не установлена. Пока не установлена. Отравление предположительно после распыления газа в Николаеве. Похожий по уликам и не менее жуткий случай в Харькове. Дети сотнями попадают в больницы и десятками – в реанимации. В случайность я не верю просто по статистике. За год ни одного подобного эпизода, а тут сразу три подряд. Пока три. Что, черт побери, происходит?

    Вариантов на самом деле вырисовывается два. Первый «внутренний» - тотальное увлечение подростков таким развлечением. Возможно, какое-то движение в Сети типа печально известных «Синих китов». Или новый рецепт по отмене контрольной работы. Дикость, конечно, но вычеркивать по умолчанию я бы не стал. Второй вариант – диверсия. Да, это тоже вполне возможно. Или вы верите в то, что у террористов есть убеждения и моральные границы в отношении жертв среди несовершеннолетних? Когда из «Градов» шарахнули по Мариуполю или из минометов обстреляли очередь гражданских на пункте пропуска никаких моральных ограничений не было.

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    Так что вероятность осознанной работы диверсантов с кураторами в Кремле существует. Цель очевидна – деморализовать украинцев. Показать, что мы беззащитны перед таким гибридным терроризмом. Вся гибридность которого в том, что в отличие от ИГИЛ тут заказчики и исполнители формально не будут брать на себя ответственность. Что не мешает достижению цели – запугать, надавив на самые больные точки и вынудить к уступкам, компромиссам и согласию на «мир любой ценой».

    Больше всего доставляют «эксперты», которые раздают комментарии о плохом питании в школах, отсутствию санитарных книжек у поваров и вообще деградации системы образования в Украине. Ау, дорогие ребята – все это может иметь место, но сейчас даже не близко. Распыляли газ в коридоре, на линейке в Черкассах собрались все еще до завтрака. Так что не стоит нести ерунду, запутывая зрителя и читателя. Постыдитесь. Ну а сегодня утром вишенка на торте.

    Я со вчерашнего дня этого ждал. Давал по телефону комментарии журналистам и ждал – когда же «те» используют такой роскошный информповод. Дождался утром, услышав заявление одного известного эксперта по радио: «Власть не может нас защитить и поэтому должна уйти...» Угу, ребята, вы предсказуемы. А может вообще ради этой строчки всю песню и писали?

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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