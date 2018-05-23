Масове отруєння школярів: усі діти виписані з лікарень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждалі почувають себе добре

Усіх дітей харківської та миколаївської шкіл, які постраждали внаслідок отруєння газом, виписали з лікарень.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

«Учні харківської і миколаївської шкіл, яких госпіталізували внаслідок розпилення невідомого газу, почувають себе добре - усіх виписали з лікарень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що четверо дітей у Миколаєві за бажанням батьків перебувають на обстеженні з приводу супутніх захворювань, які не пов’язані з розпиленням невідомої речовини.

Як повідомляв «Главком», вже не вперше фіксується випадок отруєння дітей у школах упродовж останнього часу.

Нагадаємо, 22 травня у Харкові в школі №3 на одному з поверхів закладу розпорошили перцевий балончик. Через раптове погіршення стану дітей з будівлі школи почали евакуювати учнів та вчителів. Згодом стало відомо, що після перевірки рятувальники не виявили небезпечних речовин в харківській школі.

Крім того 22 травня представник президента України у Верховній Раді, народний депутат Ірина Луценко закликала Кабінет міністрів України організувати відомчу групу та міжвідомчу координаційну раду задля убезпечення дітей від отруєння.

21 травня в одній зі шкіл Миколаєва отруїлися 36 учнів, близько 400 були евакуйовані – багато з них скаржились на погане самопочуття. Поліція почала перевірку за фактом масового отруєння невідомою речовиною. Згодом стало відомо, що двоє з 36 учнів перебувають у реанімації.

Як повідомлялось, 8 травня у Черкасах під час шкільної лінійки сталось масове знепритомнення учнів. До міської лікарні із ознаками отруєння органів верхніх дихальних шляхів було госпіталізовано більше 50 учнів і чотирьох вчителів. Наразі причини отруєння залишаються невідомі, слідство триває.

Читайте також матеріал: Загадкове отруєння, безпорадність та паніка. Головні висновки з надзвичайної події у Черкасах