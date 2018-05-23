З початку року у столичній підземці зловили 12 зачеперів

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На батьків неповнолітніх порушників складено адміністративні протоколи

З початку 2018 року поліція столичного метрополітену виявила 12 зачеперів. Серед них 5 порушників – неповнолітні, які в пошуках екстриму катаються на зчепах і дахах вагонів відкритих ліній метро.

Один із таких випадків нещодавно трапився на станції метро «Дарниця».

«До чергового працівника поліції звернулися небайдужі пасажири, які повідомили, що бачили двох дівчат на сцепці між вагонами потягу. Правоохоронці відразу відреагували на повідомлення та зняли підлітків на платформу», - повідомляє прес-служба поліції Києва.

Поліцейські провели профілактичну роботу з неповнолітніми та попередили їх про трагічні наслідки такого екстремального виду розваг. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 184 за невиконання ними обов’язків щодо виховання своїх дітей. Санкція статті передбачає накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Аби попереджати такі факти, правоохоронці налагодили тісну співпрацю зі співробітниками столичного метрополітену. По гучномовному зв’язку пасажирів інформують про небезпеку, пов’язану з порушенням правил користування та проїзду підземкою, а під час виявлення таких порушників - здійснюється спільне реагування.

«Для недопущення таких випадків поліція проводить профілактичні бесіди з підлітками та їхніми батьками. Їм пояснюють норми законодавства та наслідки таких витівок», - розповів начальник превентивної діяльності поліції метрополітену Олександр Киричук.

Стосовно таких порушників поліцейські склали 7 протоколів за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, та 5 адміністративних протоколів за статтею 184 на батьків, діти, яких не досягли 16 років. Матеріали направлені до районних судів міста Києва для визначення покарання.