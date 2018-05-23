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    Водія автобуса, який під Києвом на смерть збив дівчинку, арештовано на два місяці

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    <div class="copy">Місце смертельної ДТП у Борисполі</div> - Водія автобуса, який під Києвом на смерть збив дівчинку, арештовано на два місяці
    Фото: Нацполіція
    Місце смертельної ДТП у Борисполі

    Підозрюваниий здійснив наїзд на двох дівчаток, які переходили дорогу на пішохідному переході

    За принципової позиції прокуратури Київської області винуватця смертельної ДТП в м. Бориспіль взято під варту без альтернативи внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «За клопотанням Бориспільської місцевої прокуратури водію рейсового автобусу, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілому) КК України, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави», - йдеться в повідомленні.

    Підозрюваниий здійснив наїзд на двох дівчаток, які переходили дорогу на пішохідному переході. В результаті ДТП 10-річна дівчинка померла, а інша дівчинка 2008 року народження потрапила до лікарні.

    За клопотанням прокуратури на автівку накладено арешт і поміщено на штрафмайданчик.

    Досудове розслідування триває, проводиться невідкладний комплекс слідчих дій та оперативних заходів.

    Нагадаємо, у неділю, 20 травня, на одній з вулиць Борисполя на пішохідному переході водій рейсового автобуса «Чигирин-Київ» скоїв наїзд на двох школярок. Дівчата намагалися перетнути проїжджу частину на роликах. 

     

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