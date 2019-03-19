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    Думки вголос

    Звернення до наших партнерів, які співпрацюють з Росією: або хрестик, або труси

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

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    <p>Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас</p> - Звернення до наших партнерів, які співпрацюють з Росією: або хрестик, або труси

    Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас

    Керівники Німеччини говорять правильні слова, але від «Північного потоку-2» відмовлятися все одно не хочуть

    Мовою оригіналу

    Искренний подлец мне в чем-то даже импонирует. Во всяком случае, он лучше подлеца, который старается выглядеть ангелом. От прямолинейного негодяя всегда знаешь, чего ожидать. А вот улыбающийся незнакомец может быть кем угодно. Понятно, что честный лучше воришки, герой лучше труса, а порядочный человек лучше подлеца. Но главным раздражителем для меня остается лицемерие. Потому что или крестик, или трусы. Все сразу - перебор.

    Такую резкую реакцию у меня вызвали вполне правильные и очень хорошие слова главы МИДа Германии Хайко Мааса. Все правильно человек говорит, просто хочется аплодировать. Только послушайте: Аннексия Крыма Российской Федерацией с использованием военной силы была фатальным нарушением закона. Своими действиями РФ поставила под сомнение основные правила мирного сосуществования. Тот, кто действует таким образом, уничтожает доверие. Правильно сказал? Кто бы спорил, а я не стану. Так в чем суть моих претензий? Да в том, что за этими совершенно правильными характеристиками России остается согласие правительства Германии на строительство «Северного потока-2».

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    Фатальное нарушение закона есть и заслуживает осуждения, но бизнес на поставках российского газа сулит немецкому бизнесу крупные барыши, так что на принципы и идеалы можно просто забить, так следует понимать министра? Правила мирного существования поставлены под сомнения, но «Сименс» поставляет турбины для ТЭС в оккупированный Крым. А потом демонстративно возмущается, что коварные россияне обманули честных предпринимателей. Обещали строить ТЭС на Тамани, а отвезли реакторы в Крым. Угу, верим. В ответ на вооруженную агрессию глубокая озабоченность и призывы поискать компромисс с напавшим.

    Так вот, после красивых слов министра иностранных дел и одновременно строительства газопровода с поставками турбин в Крым хочется иногда попросить наших западных партнеров - или крестик, или трусы. Или в слово «партнер» мы вкладываем принципиально разное значение? Конечно, это у меня эмоции немного зашкаливают. И я понимаю, что честность и идеалы вместе с прочими европейскими ценностями это всего лишь красивая упаковка для продвижения своих интересов в геополитике и мировой экономике. Но лицемерие все равно приводит в состояние бешенства. А Украине нужно работать и работать над тем, чтобы иметь не только моральное право, но и реальную возможность ставить и диктовать свои условия. Для этого нужно быть сильными, богатыми и очень гордыми. С большой осторожностью относясь к советам друзей. Потому что в геополитике друзей нет, есть только совпадение интересов. Со стратегией определились, теперь бы не проколоться с тактикой...

    Джерело: site.ua

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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