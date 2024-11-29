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Україна відреагувала на протести у Грузії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна відреагувала на протести у Грузії
Грузинські силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети та сльозогінний газ
фото: Reuters

Українське зовнішньополітичне відомство закликало владу Грузії поважати право громадян на мирний протест та утримуватись від насильства

Україна рішуче засуджує застосування сили проти мирної акції протесту в Тбілісі. Про це повідомляє пресслужба українського Міністерства закордонних справ.

Зовнішньополітичне відомство України закликало владу Грузії поважати право громадян на мирний протест та утримуватись від насильства і провокацій.

«Загострення внутрішньополітичної ситуації в Грузії є наслідком численних порушень на парламентських виборах 26 жовтня. Всі зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба МЗС, рішення Грузії призупинити переговори про вступ до ЄС свідчить про «згортання демократичних процесів».

«Україна розчарована рішенням уряду Грузії призупинити до 2028 року переговори про вступ до ЄС. Це рішення, як і застосування сили проти мирної акції протесту, є свідченням згортання демократичних процесів в країні на догоду Москві. Не дарма керівництво Грузії вже отримало публічну похвалу від Кремля за дії всупереч європейському вибору власного народу. Закликаємо уряд Грузії поважати прагнення переважної більшості грузинського народу бути невід’ємною частиною вільної і демократичної Європи, та повернутися до виконання всіх реформ, необхідних для набуття країною членства в ЄС», – додало міністерство.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети. 

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Сьогодні близько 7:00 поліція остаточно зачистила Руставелі і відтіснила учасників акції до площі Першої Республіки, пише місце медіа Paper Kartuli. Це супроводжувалося жорсткими затриманнями та насильницькими діями з боку поліції.

Згодом, МВС Грузії звітувало, що 43 людей затримали під час акції протесту, а серед постраждалих – 32 співробітники поліції. Водночас невідомо, скільки постраждалих серед протестувальників. ЗМІ повідомляють, що загалом на акції постраждали близько 15 журналістів.

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фото: Paper Kartuli, Эхо Кавказа

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

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Теги: Грузія МЗС протест влада

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