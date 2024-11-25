Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні

Президентка Грузії підтримала молодь, яка вийшла на протест під парламентом

Зурабішвілі заявила, що одна партія «розірвала грузинську Конституцію», а «парламенту в країні не існує»

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі не визнає парламенту, який зібрався на перше після виборів засідання за участю виключно провладних депутатів. Про це повідомляє Sova News.

У зверненні за підсумками першого засідання нового парламенту Грузії Зурабішвілі заявила, що одна партія «розірвала грузинську Конституцію», а «парламенту в країні не існує».

Президентка висловила співчуття грузинським парламентарям, які сиділи в парламенті «із застиглими обличчями, тому що вони знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів».

Також Зурабішвілі підтримала молодь, яка під парламентом протестувала проти «обману і крадіжки з боку «Грузинської мрії» та яка «дуже скоро візьме у свої руки кермо влади цією країною».

«Якщо ми будемо готуватися, то ми повинні сподіватися на себе, на наших партнерів, які не готові залишити Грузію одну. І ми повинні сподіватися, що це майбутнє за цією країною і воно наше!» – наголосила Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що в разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Грузинська опозиція зібрала масштабну акцію протесту на перший день засідання нового парламенту pic.twitter.com/3hupdt4BYd — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 25, 2024

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

До слова, 4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів.