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Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президентка Грузії заявила про «відсутність» парламенту в країні
Президентка Грузії підтримала молодь, яка вийшла на протест під парламентом
фото з відкритих джерел

Зурабішвілі заявила, що одна партія «розірвала грузинську Конституцію», а «парламенту в країні не існує»

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі не визнає парламенту, який зібрався на перше після виборів засідання за участю виключно провладних депутатів. Про це повідомляє Sova News.

У зверненні за підсумками першого засідання нового парламенту Грузії Зурабішвілі заявила, що одна партія «розірвала грузинську Конституцію», а «парламенту в країні не існує».

Президентка висловила співчуття грузинським парламентарям, які сиділи в парламенті «із застиглими обличчями, тому що вони знають, що вони є результатом сфальсифікованих виборів».

Також Зурабішвілі підтримала молодь, яка під парламентом протестувала проти «обману і крадіжки з боку «Грузинської мрії» та яка «дуже скоро візьме у свої руки кермо влади цією країною».

«Якщо ми будемо готуватися, то ми повинні сподіватися на себе, на наших партнерів, які не готові залишити Грузію одну. І ми повинні сподіватися, що це майбутнє за цією країною і воно наше!» – наголосила Зурабішвілі.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що в разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

Нагадаємо, що сотні громадян у перший день засідання нового парламенту Грузії вийшли на масштабні протести. На деяких вулицях поліції значно більше аніж протестувальників. Перше засідання мало розпочатися о 12:00. Сесія парламенту вважатиметься легітимною, якщо в засіданні візьме участь більшість – 76 депутатів. Сесію парламенту очолює депутат Ладо Кахадзе. Опозиція не братиме участі у засіданні.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

До слова, 4 листопада у Тбілісі відбулася друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. 

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Теги: Грузія Саломе Зурабішвілі парламент протест вибори

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