Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»
Виконавчий секретар «Грузинської мрії» заявив, що буде звертатися до прокуратури Грузії з проханням ретельно розслідувати ці випадки
фото: Georgian Dream, Facebook

Мдінарадзе звинуватив партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та їхніх партнерів у нібито «крадіжці голосів»

Керівна партія Грузії «Грузинська мрія» звинуватила опозицію у нібито фальсифікаціях на парламентських виборах 26 жовтня, попри свою офіційно оголошену перемогу з понад 50% голосів та подасть скаргу в прокуратуру. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, повідомляє News Georgia.

Мдінарадзе звинуватив партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та їхніх партнерів у нібито «крадіжці голосів».

«Ми маємо 81 підтверджений факт, які ми сьогодні презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Оскільки вони не співпрацюють зі слідством, ми будемо співпрацювати, щоб ніхто у цій країні не міг скоювати подібні злочини», – заявив він.

Представники «Грузинської мрії» стверджують, що їхні опоненти мали дві основні «схеми крадіжки голосів». Нібито опозиція «обманним шляхом» реєструвала прихильників партії влади як своїх представників на виборах у віддалених округах. Через це, як каже Мдінарадзе, вони не могли проголосувати за місцем реєстрації.

Другий спосіб нібито був пов'язаний з переносними скринями для голосування. Мдінарадзе стверджує, що нібито опозиційні представники якось виявляли прихильників партії влади і не просили їх ставити підпис навпроти свого прізвища під час реєстрації, внаслідок чого результати з таких скринь доводилося анулювати.

«Вони ганялися за кожним голосом, вони вкрали вибір у конкретних людей, прихильників «Грузинської мрії», вони вкрали наші голоси…», – зазначив Мдінарадзе.

Виконавчий секретар «Грузинської мрії» заявив, що буде звертатися до прокуратури Грузії з проханням ретельно розслідувати ці випадки

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

Читайте також:

Теги: вибори Грузія опозиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Білорусь, Грузія та Молдова опинились під впливом гібридної агресії Росії
Росія відкриває гібридний «другий фронт» проти України та Заходу в Білорусі та Грузії
29 жовтня, 16:30
В Польщі на стадіоні зникло світло
Під час матчу Україна-Грузія в Польщі зникло світло на стадіоні
11 жовтня, 22:24
Експрезидент США проголосував за Гарріс
100-річний експрезидент США Картер достроково проголосував на виборах за Гарріс
17 жовтня, 02:11
Підрахунок голосів на виборах у Молдові триває
Вибори президента в Молдові: опрацьовано 40% протоколів
20 жовтня, 23:12
Санду лідирує в Молдові
Санду лідирує на виборах у Молдові: ЦВК опрацювала більше 50% бюлетенів
20 жовтня, 23:19
Чинна президентка Майя Санду (правляча партія «Дія і Солідарність») перемагає у першому турі
Драма Майї Санду. Хто розколов Молдову 20 жовтня 2024 року Сусіди
21 жовтня, 11:30
Кравчук: Багато в чому українці за кордоном можуть допомагати. У тому числі, коли відбуваються виборчі процеси в Європі
Останні вибори до Європарламенту. Надепка помітила цікавий «український» тренд
25 жовтня, 17:46
За словами Іраклі Кобахідзе, до 2030 року Грузія сподівається на повну інтеграцію до Євросоюзу
Євроінтеграція Грузії: прем'єр Кобахідзе зробив несподівану заяву
28 жовтня, 12:43
Мішенню хакерів стали політики з обох партії США
Китайські хакери намагалися зламати телефони Трампа, ФБР розпочало розслідування
26 жовтня, 15:50

Політика

Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»
«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»
Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр
Росія перекинула на фронт війська з Калініградської області – литовський міністр
Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України
Імпічмент міністру? Опозиція у Південній Кореї блокуватиме відправку консультантів до України
Трамп заявив про фальсифікації в Пенсильванії
Трамп заявив про фальсифікації в Пенсильванії
Вибори в Молдові: конкурент Санду дав обіцянку стосовно війни в Україні
Вибори в Молдові: конкурент Санду дав обіцянку стосовно війни в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
90K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 листопада 2024
11K
Радник президента Єврокомісії закликав населення Європи підготувати продовольство на випадок війни з РФ
6759
Олімпійський чемпіон Храмцов збирається незаконно вивезти до РФ українських дітей (відео)
6606
Росіяни заявили про втрату чергового літака Су-34

Новини

Презентована нова концепція Електронного суду, створена за підтримки USAID
Сьогодні, 16:06
Росіяни вчать викрадених дітей ненавидіти Україну – Мирослава Харченко
Сьогодні, 15:57
Таргани, насильство і російський паспорт. Учасники форуму для молоді розказали історії депортації підлітків
Сьогодні, 14:12
Нардепка оцінила рівень підготовки Міненерго та енергокомпаній до зими
Сьогодні, 13:52
MacBook Pro M4: Apple представила потужні ноутбуки з рекордною батареєю
Сьогодні, 13:39
Покоління війни. У Києві розпочався другий день Безпекового Форуму для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua