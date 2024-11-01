«Грузинська мрія» звинуватила опозицію у «крадіжці голосів»

Виконавчий секретар «Грузинської мрії» заявив, що буде звертатися до прокуратури Грузії з проханням ретельно розслідувати ці випадки

Мдінарадзе звинуватив партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та їхніх партнерів у нібито «крадіжці голосів»

Керівна партія Грузії «Грузинська мрія» звинуватила опозицію у нібито фальсифікаціях на парламентських виборах 26 жовтня, попри свою офіційно оголошену перемогу з понад 50% голосів та подасть скаргу в прокуратуру. Про це заявив виконавчий секретар партії Мамука Мдінарадзе, повідомляє News Georgia.

Мдінарадзе звинуватив партію Міхеїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» та їхніх партнерів у нібито «крадіжці голосів».

«Ми маємо 81 підтверджений факт, які ми сьогодні презентуємо прокуратурі Грузії. Оскільки вони не можуть або не хочуть надати докази, їх надамо ми. Оскільки вони не співпрацюють зі слідством, ми будемо співпрацювати, щоб ніхто у цій країні не міг скоювати подібні злочини», – заявив він.

Представники «Грузинської мрії» стверджують, що їхні опоненти мали дві основні «схеми крадіжки голосів». Нібито опозиція «обманним шляхом» реєструвала прихильників партії влади як своїх представників на виборах у віддалених округах. Через це, як каже Мдінарадзе, вони не могли проголосувати за місцем реєстрації.

Другий спосіб нібито був пов'язаний з переносними скринями для голосування. Мдінарадзе стверджує, що нібито опозиційні представники якось виявляли прихильників партії влади і не просили їх ставити підпис навпроти свого прізвища під час реєстрації, внаслідок чого результати з таких скринь доводилося анулювати.

«Вони ганялися за кожним голосом, вони вкрали вибір у конкретних людей, прихильників «Грузинської мрії», вони вкрали наші голоси…», – зазначив Мдінарадзе.

Виконавчий секретар «Грузинської мрії» заявив, що буде звертатися до прокуратури Грузії з проханням ретельно розслідувати ці випадки

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах.

Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.