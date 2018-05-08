Битва за автокефалію. Як Московська церква журналістів в Константинополь возила

Ті, хто пише про церкву, збережіть для історії, колеги. Це не лист, це просто сеанс самовикриття

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Не нравится возвращаться к прошлым локальным и вобщем-то выигранным битвам (про «пресс-тур»), но раз возник спор, и вы бесконечно меня тегаете, то хорошо.

Сразу три журналистки (Мария Шевчук, Наталья Смирнова и Лариса Ерошкина) с того самого парома объявили, что они ехали на конференцию по судоходству. И ни малейшего представления не имели о визите к святейшему. Я могу продолжить битву, оперируя анкетами группы, аккредитовывавшейся именно на пресс-тур в Константинополь, и снова разглашая персональные данные, но юристы советуют этого не делать. При этом не исключаю, что часть людей просто пытались использовать, а части все равно куда ехать и как оформляться журналистом или паломником.

С одной стороны, я прошу прощения перед журналистами, допускаю, что некоторые из них были не в курсе. Поскольку имею право публиковать только то, что будет работать в суде, часть предыдущего блога с имена убираю. А тем, кто все еще интересуется составом, подпишитесь на комменты. Там будет много интересного.

А читателям - презент. Те, кто пишет о церкви, или может быть еще напишет, сохраните для истории, коллеги. Это не письмо, это просто сеанс саморазоблачения. Знаете с какой мотивировкой собирали пресс-тур в Константинополь буквально через неделю после информации о возможности Томоса? «В связи с обращением Президента и Верховной Рады в Константинополь». Организатор не забывает уточнить, что в прошлом году мы, мол, так удачно съездили (когда по следам визита переврали слова святейшего все российские медиа), что уже сейчас куча людей рвется поехать снова. И тут все есть в программе визита. И вы бы, дорогие одесситы, сумели меня убедить, что в этот раз просто хотели поболтать и обсудить действия президента его Всесвятостью, если б я в прошлом году на этом самом компе после прошлого визита «одесских то ли паломников то ли журналистов» не отправляла Святейшему письмо опровержение с сотней подписей киевских журналистов.

В то, что этот пресс-тур собирался подтверждает и один из одесских авторов Укринформа, который (просто по неведению) чуть туда не поехал.