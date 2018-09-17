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    Думки вголос

    Кирило чи Варфоломій? Кого обрали б ви?

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

    • Розсилка
    Кирило чи Варфоломій? Кого обрали б ви?

    Вселенський патріарх заради нас з вами пішов проти дикої некерованої сили

    А взагалі-то це все так щемно... Росіяни вустами Кисельова висунули нову претензію, мовляв, що це за Вселенський патріарх такий, який ходить по Стамбулу в джинсах та якого підтримує Америка. І я собі уявила...

    Старенька людина, у якого дуже давно онкологія (це не секрет, це відомо), який пішов проти абсолютно дикої некерованої сили, знаючи про оці всі айсберги ненависті та бруду. І це все задля нас з вами...

    А ще порівняла його з шикарним мужчиной, очільником РПЦ, якого бачила 10 років тому, коли він гордо та самотньо йшов килимовою доріжкою Данилового монастиря. А кого б обрали ви?

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    Джерело: блог Лани Самохвалової

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