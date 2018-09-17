Кирило чи Варфоломій? Кого обрали б ви?

Вселенський патріарх заради нас з вами пішов проти дикої некерованої сили

А взагалі-то це все так щемно... Росіяни вустами Кисельова висунули нову претензію, мовляв, що це за Вселенський патріарх такий, який ходить по Стамбулу в джинсах та якого підтримує Америка. І я собі уявила...

Старенька людина, у якого дуже давно онкологія (це не секрет, це відомо), який пішов проти абсолютно дикої некерованої сили, знаючи про оці всі айсберги ненависті та бруду. І це все задля нас з вами...

А ще порівняла його з шикарним мужчиной, очільником РПЦ, якого бачила 10 років тому, коли він гордо та самотньо йшов килимовою доріжкою Данилового монастиря. А кого б обрали ви?

Джерело: блог Лани Самохвалової

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