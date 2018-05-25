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    Думки вголос

    Росія експортувала церковну корупцію до Європи

    • Лана Самохвалова

      Журналіст

    • Розсилка
    <span>Патріарх Сербський Іриней назвав тих, хто вимагає автокефалії для Української Церкви розкольниками та богохульниками, а тих, хто їх допомагає &ndash; ворогами всього слов&rsquo;янського православного світу</span> - Росія експортувала церковну корупцію до Європи
    Патріарх Сербський Іриней назвав тих, хто вимагає автокефалії для Української Церкви розкольниками та богохульниками, а тих, хто їх допомагає – ворогами всього слов’янського православного світу

    «Господи, як же хочеться, щоб вони забралися з нашого життя років так на 100»

    Мовою оригіналу

    Воспоминание прошлого года. Актуализирую его, поскольку вчера как раз обговаривали с подругой, кого (кроме сербов) из церквей РПЦ в украинском вопросе загонит под свой подрясник, напоив, нарядив в новое облачение и дав на другие шпильки.
    Поместные церкви проходят очень-очень сложное искушение. Кремлю удалось экспортировать в ЕС коррупцию, покупая бывших концлеров, но сможет ли он коррумпировать церкви, покупая патриархов?

    Для меня важно не только потому, что это вопрос Украины, а потому что это вопрос искренности веры и людей, призванных быть в своих странах эталоном морали.

    А что касается самой России, ей удается почти невозможное. Обсуждая как-то с одним российским либералом (хороший человек, приглашу его на Томос) мое участие в одном проекте, он сказал: нам хотелось бы видеть тут именно в вас, я не чувствую в вас антироссийского гена. Но, наблюдая все эту чехарду, всю эту подлость, осуществляемую руками не безбожного Путина, а как бы верующих людей, то я уже в этом не уверена. Ведь это уже не российский сапог пытается растоптать наше единство, не только он, это монахи, как бы церковный генералитет катается по миру, чтоб захлопнуть перед моими братьями и сестрами двери в эту семью. Говорят о миллионов долларов церковных взяток, чтоб наши автокефальные церкви не получили признания.

    Господи, как же хочется, чтоб они убрались из нашей жизни лет так на 100.

    Джерело: блог Лани Самохвалової

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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