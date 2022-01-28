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    Росія може відновити Німецьку Демократичну Республіку. Несподівана заява міністра оборони

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    Олексій Резніков наголосив, що РФ загрожує не тільки Україні, а й усій Європі - Росія може відновити Німецьку Демократичну Республіку. Несподівана заява міністра оборони
    Олексій Резніков наголосив, що РФ загрожує не тільки Україні, а й усій Європі
    фото: скріншот з відео

    Очільник Міноборони України попередив Німеччину про серйозну загрозу країні з боку РФ

    Україна не сприймає офіційну позицію німецької влади щодо постачання нам зброї адже, фактично, вона ставить під загрозу безпеку Європи та заохочує агресора. Про це під час виступу в межах години запитань до у ряду у Верховній Раді заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Засідання парламенту транслює телеканал «Рада».

    Міністр додав, що наразі РФ становить безпосередню загрозу і для Німеччини, адже якщо країна не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Криму, а з проблемами Німецької Демократичної Республіки (НДР).

    «І це – не перебільшення, адже матеріальна основа для НДР вже існує – це не тільки «Північний потік-2», раніше це був газогін «Опал». Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами», – зазначив Резніков.

    Міністр оборони додав, що Україна попереджала: метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС.

    «Відновлення Німецької Демократичної республіки – це логічне продовження тих російських вимог, які вже заявлені. Росія вже висунула вимоги до демонтажу НАТО у 14 країнах. Це теж здавалося абсолютно неможливим», – додав Олексій Резніков.

    Раніше стало відомо, що на тлі загрози повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, замість летальної зброї Німеччина поставить Україні захисні шоломи.

    Нагадаємо, Німецька Демократиична Респуубліка, або Східна Німеччина – соціалістична німецька держава, утворена 7 жовтня 1949 року на території, підконтрольній СРСР за результатами Другої світової війни. Проіснувала до Возз'єднання Німеччини 3 жовтня 1990 року.

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    Теги: Росія Німеччина Міноборони війна Україна Олексій Резніков
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    Росія може відновити Німецьку Демократичну Республіку. Несподівана заява міністра оборони