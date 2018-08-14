Керівники проекту «Танці з зірками» будуть цензурувати матеріали про участь в шоу Марченко

Оксана Марченко

ЗМІ, які будуть на презентації шоу не бачать нічого поганого в участі дружини Медведчука в проекті

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Важный пост. 16-го августа, в музее истории Украины, состоится презентация «Танцев со звездами» от «1+1», в которых, как многим известно, будет участвовать жена кума Путина, Виктора Медведчука - Оксана Марченко.

Медведчук в украинской политике более 20 лет. Хотя формально самой большой его должностью была должность главы администрации президента Кучмы в 2001-2004 годах, неофициально он все эти годы имеет огромное влияние на украинскую политику. И явно и всегда, в чем теперь уже сложно сомневаться, в пользу России, которая сейчас для нас не «добрый сосед», а страна-агрессор. Враг, захвативший наш Крым, оккупировавший часть Донбасса, убивший тысячи наших людей.

Так вот. В практике многих наших телеканалов условием аккредитации журналистов на презентации их проектов является согласие на.... вычитку затем пресс-службами подготовленных СМИ материалов. Увы, на такое соглашались, как оказалось, и журналисты Детектора медиа некоторое время. Когда я узнала об этом, я категорически запретила такое делать, и мы просто отказываемся освещать мероприятия, слыша от пресс-служб такое требование.

Почему именно сейчас, а не ранее, я об этом пишу? Потому что, получив приглашение на презентацию «Танцев», вчера мы попытались аккредитоваться. И услышали в ответ тот же вопрос: готовы ли вы затем согласовать с нами текст материала? Естественно, мы отказались.

Но вы все должны понимать:

СМИ, которые завтра будут на этой презентации, значит, СОГЛАСИЛИСЬ согласовать свои материалы с пресс-службой «плюсов». То есть, значит, или не видя ничего предосудительного в участии жены Медведчука в проекте, или даже одобряя это.

Все публикации, телерепортажи, которые выйдут после этой презентации - будут вычитаны пресс-службой «плюсов», до малейшей запятой.

Просто знайте это.

Джерело: блог Наталії Лігачової

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