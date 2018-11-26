  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Лариса Ніцой

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Агресія РФ в Азовському морі та розповіді про хороших росіян

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Прикордонники РФ взяли судно в &laquo;лещата&raquo; - Агресія РФ в Азовському морі та розповіді про хороших росіян
    Прикордонники РФ взяли судно в «лещата»

    «Є погані, а є хороші, ті що виконують накази з радістю, і ті, що виконують накази з матюками»

    Розмова. 

    - От знаєш, що б я зробила?
    - Що?
    - Я б звернулася до росіян і запитала: «Ну що ми вам зробили? Ви що, не можете привести в порядок свого придурка?»
    - Та вони ж його підтримують! Рівень підтримки росіян свого президента зашкалює.
    - Кажуть, що коли російські моряки таранили наш корабель, то матюкалися.
    - Чому?
    - Їм не подобався наказ таранити.
    - О, знову казочка про добрих і поганих м*скал*в! Є погані, а є хороші, ті що виконують накази з радістю, і ті, що виконують накази з матюками.
    - Ну але ж так кажуть.
    - Той, хто так каже, свічку на кораблі тримав, чи що? Усі вони там однакові...

    п.с. А от вам і та свічка, яку тримали на російському судні. Матюки для них, звична справа, як дихання.

    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія агресія воєнний стан Азовське море ВМС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Богдан Яременко
    Богдан Яременко

    Голова правління «Майдан Закордонних Справ»

    Єпископ Євстратій (Зоря)
    Єпископ Євстратій (Зоря)

    Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    Ігор Луценко
    Ігор Луценко

    Народний депутат, «Батьківщина»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Костянтин Машовець
    Костянтин Машовець

    Координатор групи «Информационное сопротивление»

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ