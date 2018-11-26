Агресія РФ в Азовському морі та розповіді про хороших росіян
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Розсилка
«Є погані, а є хороші, ті що виконують накази з радістю, і ті, що виконують накази з матюками»
Розмова.
- От знаєш, що б я зробила?
- Що?
- Я б звернулася до росіян і запитала: «Ну що ми вам зробили? Ви що, не можете привести в порядок свого придурка?»
- Та вони ж його підтримують! Рівень підтримки росіян свого президента зашкалює.
- Кажуть, що коли російські моряки таранили наш корабель, то матюкалися.
- Чому?
- Їм не подобався наказ таранити.
- О, знову казочка про добрих і поганих м*скал*в! Є погані, а є хороші, ті що виконують накази з радістю, і ті, що виконують накази з матюками.
- Ну але ж так кажуть.
- Той, хто так каже, свічку на кораблі тримав, чи що? Усі вони там однакові...
п.с. А от вам і та свічка, яку тримали на російському судні. Матюки для них, звична справа, як дихання.
Джерело: блог Лариси Ніцой