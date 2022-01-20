Пенсіонери двох сортів в сучасній Україні

Українських пенсіонерів несправедливо розділили на два сорти

Журналісти порівняли пенсії громадян України в січні 2021 та січні 2022 років на підставі матеріалів Пенсійного фонду.

Як випливає із цих даних середня пенсія (з урахуванням виплат усім категоріям) зросла з 2 859 до 3 944 гривень. Проте, якщо врахувати лише тих пенсіонерів, які отримають пенсії за загальним правилом, то сума буде значно нижча. Нагадаю, що мінімальна пенсія на 1 січня 2022 року складає 1 934 гривні.

В той же час середня пенсія судді збільшилася із 67 961 до 90 822 гривень.

Таким чином, середня пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію та в 23 рази більше за середню пенсію інших пенсіонерів.

Нагадаю, що елітні пенсії суддів були закріплено в Законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року, де було закріплено розмір довічного грошового утримання в сумі 80 відсотків суддівської винагороди. Ця суддівська пенсія може збільшуватися, але не повинна перевищувати 90 відсотків суддівської винагороди.

Суттєвим кроком до узаконення елітних пенсій стало ухвалення змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, де в статті 130 було передбачено, що «Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій».

Згодом, 6 грудня 2016 року нова редакція Закону «Про судоустрій і статус суддів» зберегла норму про щомісячне довічне грошове утримання судді, яке складає щонайменше 80 відсотків суддівської винагороди. Проте для частини суддів було введено умову для отримання такої елітної пенсії у вигляді проходження кваліфікованого оцінювання.

Однак, у рішенні Конституційного Суду від 18.02 2020 року за поданням Верховного Суду визнано неконституційним будь-які умови для нарахування особливих елітних пенсій.

Таким чином, нині остаточно узаконено особливий елітний характер пенсій суддів, що несправедливо розділило всіх пенсіонерів на два сорти.

І такий стан речей, як мінімум, прямо суперечить змісту та приписам соціальної держави, яка проголошена статтею 1 Конституції України.

Джерело: блог Миколи Томенка

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