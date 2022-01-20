  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Микола Томенко
рус
    Думки вголос

    Пенсіонери двох сортів в сучасній Україні

    • Микола Томенко

      Лідер Громадського руху "Рідна країна", доктор політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Середня пенсія судді у&nbsp;45 разів&nbsp;більша за мінімальну пенсію - Пенсіонери двох сортів в сучасній Україні
    Середня пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію

    Українських пенсіонерів несправедливо розділили на два сорти

    Журналісти порівняли пенсії громадян України в січні 2021 та січні 2022 років на підставі матеріалів Пенсійного фонду.

    Як випливає із цих даних середня пенсія (з урахуванням виплат усім категоріям) зросла з 2 859 до 3 944 гривень. Проте, якщо врахувати лише тих пенсіонерів, які отримають пенсії за загальним правилом, то сума буде значно нижча. Нагадаю, що мінімальна пенсія на 1 січня 2022 року складає 1 934 гривні.

    В той же час середня пенсія судді збільшилася із 67 961 до 90 822 гривень.

    Таким чином, середня пенсія судді у 45 разів більша за мінімальну пенсію та в 23 рази більше за середню пенсію інших пенсіонерів.

    Нагадаю, що елітні пенсії суддів були закріплено в Законі «Про судоустрій і статус суддів» від 2010 року, де було закріплено розмір довічного грошового утримання в сумі 80 відсотків суддівської винагороди. Ця суддівська пенсія може збільшуватися, але не повинна перевищувати 90 відсотків суддівської винагороди.

    Суттєвим кроком до узаконення елітних пенсій стало ухвалення змін до Конституції України від 2 червня 2016 року, де в статті 130 було передбачено, що «Розмір винагороди судді встановлюється законом про судоустрій».

    Згодом, 6 грудня 2016 року нова редакція Закону «Про судоустрій і статус суддів» зберегла норму про щомісячне довічне грошове утримання судді, яке складає щонайменше 80 відсотків суддівської винагороди. Проте для частини суддів було введено умову для отримання такої елітної пенсії у вигляді проходження кваліфікованого оцінювання.

    Однак, у рішенні Конституційного Суду від 18.02 2020 року за поданням Верховного Суду визнано неконституційним будь-які умови для нарахування особливих елітних пенсій.

    Таким чином, нині остаточно узаконено особливий елітний характер пенсій суддів, що несправедливо розділило всіх пенсіонерів на два сорти.

    І такий стан речей, як мінімум, прямо суперечить змісту та приписам соціальної держави, яка проголошена статтею 1 Конституції України.

    Джерело: блог Миколи Томенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: пенсіонери суддя пенсія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Ростислав Павленко
    Ростислав Павленко

    Директор Національного інституту стратегічних досліджень

    Андрій Павловський
    Андрій Павловський

    Експерт з питань соціальної політики

    Дмитро Лиховій
    Дмитро Лиховій

    Журналіст

    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    Народний депутат України

    Микола Бєлєсков
    Микола Бєлєсков

    Головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пенсіонери двох сортів в сучасній Україні