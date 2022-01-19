Адвокати оскаржать рішення суду щодо Порошенка

На Порошенка поклали низку зобов'язань, зокрема заборону виїжджати за межі Київської області

Захист п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка буде оскаржувати рішення Печерського районного суду Києва, яким на політика покладено особисті зобов'язання з обмеженням виїзду з України.

«Прокуратура просила арешт із заставою в мільярд. Суд відмовив і виніс особисте зобов'язання, включаючи обмеження виїзду з країни. Оскаржуватимемо і це теж. Спільний знаменник – ізолювати і змусити мовчати», – повідомив адвокат Ілля Новіков.

Як писав «Главком», Печерський райсуд обрав лідеру «Європейської солідарності», п’ятому президенту України Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд поклав на Порошенка низку процесуальних обов'язків: не відлучатися з місця проживання, здати слідчому на зберігання паспорти та прибувати до слідчого за першим викликом. Термін дії ухвали – до 19 березня цього року.

Зазначимо, що суд відхилив вимоги сторони обвинувачення, яка вимагала арешту з альтернативою внесення мільярда гривень застави.

До слова, напередодні засідання суду адвокатам Порошенка пропонували купити запис «наради у Зеленського». Ілля Новіков розповів, які повідомлення надійшли йому вночі.

Винести рішення за підсумками засідання суд міг ще два дні тому, 17 січня, у день повернення Порошенка в Україну після кількох тижнів перебування за кордоном. Утім, після майже 12-годинного засідання суддя Олексій Соколов вирішив перенести оголошення рішення на 19 січня. До цього часу суддя залишався у нарадчій кімнаті – аналізував доводи та писав судове рішення.

Під Печерським судом у Києві, де сьогодні обирали запобіжний захід п'ятому президентові Петрові Порошенку, сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.

Після оголошення рішення суду соратник Порошенка і колишній секретар РНБО Олександр Турчинов закликав прогулятися до Офісу президента та передати привіт Зеленському



