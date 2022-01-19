Турчинов закликав прогулятися до Офісу президента та передати привіт Зеленському

Сьогодні Печерський районний суд вирішив відпустити Петра Порошенка під особисте зобов'язання

Турчинов: «Зараз підемо прогуляємося на Банкову, щоб передати привіт Зе»

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов закликав учасників акції на підтримку лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка навідатися до Офісу президента. Про це Турчинов написав на своїй сторінці у Facebook.

«Чи не затісно нам тут? Так? Зараз підемо прогуляємося на Банкову, щоб передати привіт Зе», – написав Турчинов. Свій допис екссекретар РНБО проілюстрував фотографією з-під Печерського суду, де сьогодні обирали запобіжний захід п’ятому президентові Україні Петрові Порошенку.

Дописувачі Турчинова по-різному зреагували на його заклики. Хтось підтримав і пообіцяв приєднатися, а хтось зауважив, що такі акції не на часі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва оголосив запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у справі за підозрою в державній зраді. Суддя Олексій Соколов вирішив відпустити ексглаву держави під особисте зобов'язання.

Зазначимо, прокуратура просила на два місяці взяти під варту Петра Порошенка з можливістю застави у мільярд гривень.

Проте, суддя відмовився брати Порошенка під варту.

Під Печерським судом у Києві сьогодні сталися сутички між правоохоронцями та активістами.

Зокрема, під Печерським судом побили депутата, він кличе начальника поліції «на килим».

За кілька годин до цього прихильники Порошенка зібралися на масову акцію перед судом.